Javier Malosetti presenta su nuevo formato de power trío en Neuquén

El destacado bajista y compositor actuará el próximo 15 de octubre en Mood Live. Acompañado por Bruno Di Lorenzo y Mateo Ottonello, el músico adelantará material de su próximo disco con una propuesta que fusiona jazz, blues y rock.

El reconocido músico y compositor Javier Malosetti arribará a la capital neuquina el próximo 15 de octubre para presentar su nuevo proyecto musical en las instalaciones de Mood Live. En esta oportunidad, el artista exhibirá su primer proyecto solista en formato de power trío, acompañado por los talentosos Bruno Di Lorenzo en guitarra y Mateo Ottonello en batería.

La propuesta escénica se nutre de la clásica aleación musical de Malosetti, donde convergen el jazz, el blues y la fusión. El repertorio incluirá composiciones originales inéditas y reversiones de piezas pertenecientes a sus trabajos discográficos anteriores, adaptadas especialmente para esta nueva instrumentación. “Una guitarra, un bajo y una batería es un clásico formato que hacía muchos años que no abordaba”, expresó el músico sobre este ensamble, y destacó que actualmente se encuentran grabando el álbum debut del trío, el cual representará el decimocuarto disco de su extensa carrera.

Malosetti, distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura y ganador de múltiples galardones —incluyendo cinco Premios Gardel y dos Premios Konex—, comparte escenario con Di Lorenzo, guitarrista platense con experiencia junto a artistas como Willy Crook, y Ottonello, baterista uruguayo que integra el trío eléctrico de Hugo Fattoruso y cuenta con tres álbumes como solista.

El evento se desarrollará en el recinto ubicado en Ministro González 40. La apertura de puertas está programada para las 19:00 horas. Las entradas generales se encuentran disponibles a través de la plataforma virtual protickets.com.ar y en la boletería física de Mood Live. El horario de atención al público es por la mañana de martes a sábado (de 10:00 a 14:00 horas) y por la tarde de miércoles a domingo (de 19:00 a 23:00 horas). Asimismo, el día de la función se habilitará la venta de tickets en puerta a partir de las 21:00 horas.