MTV Hitz regresa a Neuquén con su Gira Sudamericana 2026

La banda argentina se presentará el próximo 9 de octubre en Mood Live. El espectáculo propone un recorrido nostálgico por los grandes éxitos musicales de las décadas de 1990 y 2000.

El próximo 9 de octubre a las 21:00 horas, la ciudad de Neuquén recibirá nuevamente a MTV Hitz en el marco de su Gira Sudamericana 2026. La presentación tendrá lugar en las instalaciones de Mood Live, donde la agrupación argentina interpretará un repertorio centrado en los éxitos internacionales de los años 90 y 2000.

El conjunto musical, que acumula millones de reproducciones en diversas plataformas digitales, ha consolidado su trayectoria tras recorrer cinco países y realizar múltiples apariciones televisivas. Su propuesta escénica se caracteriza por abarcar una amplia variedad de géneros y artistas representativos de la época, incluyendo interpretaciones de Linkin Park, Avril Lavigne, Limp Bizkit y Backstreet Boys.

Desde la organización definen el evento como una “fiesta millennial” diseñada para que el público cante, salte y se emocione a través del recuerdo de estos clásicos musicales.

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles al público y pueden ser adquiridas de forma online a través de la plataforma protickets.com.ar. Asimismo, se pueden comprar de manera presencial en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40. El horario de atención presencial es de martes a sábados, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.