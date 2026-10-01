Los Cafres regresan a Neuquén para repasar su trayectoria en el reggae latinoamericano

La histórica agrupación liderada por Guillermo Bonetto se presentará el jueves 12 de noviembre en Mood Live. El show forma parte de la agenda cultural de primavera y propone un recorrido por el legado de los pioneros del roots en español.

Los Cafres, una de las bandas fundacionales del reggae latinoamericano, se presentará en la ciudad de Neuquén el próximo jueves 12 de noviembre. El concierto tendrá lugar en las instalaciones de Mood Live, ubicadas en Ministro González 40. Actualmente, el conjunto se encuentra recorriendo su Argentina natal y distintas ciudades de la región latina para acercar su propuesta musical a sus seguidores.

Formada en 1987 y con un debut inicial en un pub del Barrio Norte de Buenos Aires, la agrupación se consolidó como pionera indiscutida al interpretar reggae roots en español. A pesar de una formación inicial inestable y un parate en agosto de 1989 producto de la delicada situación del país, el vocalista Guillermo Bonetto logró mantener el proyecto vivo mediante insistencia telefónica, logrando el regreso definitivo a los escenarios en noviembre de 1992.

A lo largo de su historia, el grupo editó 14 discos, alcanzando múltiples galardones de Oro y Platino y liderando los rankings de ventas. Su álbum debut de 1994, “Frecuencia Cafre”, marcó un quiebre en la historia musical al constituirse como el primer disco de reggae roots en castellano del que se tenga registro a nivel mundial.

Esta presentación se suma a la agenda de espectáculos de la primavera neuquina y representa una importante oportunidad para que el público del Alto Valle, la Confluencia y localidades vecinas pueda disfrutar de la banda sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires.

La apertura de puertas del recinto está programada para las 20:00 horas, mientras que la venta de tickets en puerta comenzará a las 21:00 horas. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través del portal protickets.com.ar o de manera presencial en la boletería de Mood Live.