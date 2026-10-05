A ritmo acelerado: la transformación de la Gran Avenida avanza con múltiples frentes y las primeras cuadras estarán listas en octubre

El mega proyecto urbano que reconfigurará la conectividad de la ciudad se ejecuta por encima de los plazos estipulados. La transformación de la Gran Avenida dotará a la traza de cinco carriles, bicisendas y un sistema pluvial subterráneo clave para mitigar inundaciones, permitiendo visualizar los primeros tramos terminados este mismo mes.

El plan de infraestructura más ambicioso de la capital neuquina entra en una etapa de alta visibilidad. La reconversión de la histórica traza que atraviesa la ciudad mantiene frentes de obra simultáneos que se extienden desde la zona del puente carretero y los cruces de Linares y Cipolletti, hasta la neurálgica intersección con la calle Gatica.

Durante una reciente recorrida de supervisión, el intendente Mariano Gaido confirmó que los trabajos avanzan con una velocidad superior a la proyectada originalmente. El jefe comunal catalogó el proyecto como la intervención más importante de la ciudad, destacando no solo el impacto en la circulación vehicular, sino fundamentalmente la solución estructural que aportará ante fenómenos climáticos extremos, recordando las severas inundaciones sufridas en 2010 y 2014.

Nueva configuración urbana y obras subterráneas

La fisonomía del corredor cambiará radicalmente para adaptarse a las demandas del tránsito moderno. El nuevo diseño contempla la conformación de cinco carriles en total: cuatro estarán destinados exclusivamente a la circulación fluida y un quinto funcionará como sector de estacionamiento.

En paralelo a la calzada vehicular, se construye una franja de cordón cuneta que dará paso a una vía peatonal longitudinal, una moderna bicisenda y nuevos espacios verdes, garantizando además el rediseño de los accesos vehiculares y peatonales para todos los frentistas y comercios del sector.

Bajo la superficie, el trabajo es igualmente intensivo. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló que ya se instalaron los vitales conductos pluviales, acompañados por las canalizaciones subterráneas para la red eléctrica, el alumbrado público con nuevas bases para columnas y el tendido de fibra óptica.

Detalles técnicos y el asfalto definitivo

Un aspecto crucial que aclararon las autoridades municipales es que la cinta asfáltica que actualmente observan los conductores no es la terminación final de la obra.

Nicola explicó que los equipos viales ya ejecutaron dos bases asfálticas de siete centímetros de espesor cada una. Una vez que se completen las redes subterráneas y las obras complementarias en los laterales, se procederá al volcado de una carpeta superior de cinco centímetros de asfalto modificado. Esta capa final será la superficie definitiva sobre la cual se aplicará toda la pintura vial, la demarcación de los cinco carriles y la señalización horizontal correspondiente.

La multiplicidad de tareas exige una coordinación milimétrica entre las distintas cuadrillas que operan en simultáneo sobre desagües, veredas y pavimento. Sin embargo, desde el Ejecutivo confían en mantener este fuerte ritmo de ejecución para inaugurar visual y operativamente las primeras cuadras completas durante el transcurso de este mes de octubre.