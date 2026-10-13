Copa Sudamericana: el contundente mensaje de Arruabarrena tras la dura caída de Boca en La Bombonera

El Xeneize sufrió un tropiezo inesperado ante Vasco da Gama por el partido de ida de las semifinales. Sin embargo, el entrenador transmitió tranquilidad y optimismo de cara a la revancha: “Vamos a ir a buscarlo”. Conocé todos los detalles del mensaje de Arruabarrena para los hinchas.

Boca Juniors sufrió un duro revés en condición de local al caer por 1 a 0 frente a Vasco da Gama en el encuentro de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana. A pesar del golpe anímico que significa perder en La Bombonera en una instancia tan decisiva, el entrenador Rodolfo Arruabarrena no tardó en salir a dar la cara y dejó un contundente mensaje de aliento tanto para el plantel como para los hinchas.

Lejos de buscar excusas, el director técnico intentó poner paños fríos a la situación y ratificó su plena confianza en los jugadores para revertir el marcador global en condición de visitante. “Crean en el equipo. El grupo está bien y la derrota duele, pero estamos en un club en el que hay que levantarse rápido”, expresó el DT ante los micrófonos, dejando en claro que la actitud del equipo será netamente ofensiva. “Vamos a ir a buscarlo”, sentenció, remarcando que Boca tiene la jerarquía necesaria para lograr la clasificación a la final.

El calendario no le da respiro al conjunto auriazul, que antes de enfocarse de lleno en la revancha internacional deberá medirse frente a Talleres por el campeonato local. Por su parte, el esperado choque decisivo ante la escuadra brasileña quedó pautado para el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 horas, aunque con una gran incógnita a resolver: la dirigencia aguarda que la Conmebol defina en las próximas horas si el partido finalmente se disputará en el mítico Maracaná de Río de Janeiro o si la sede se trasladará a la ciudad de Asunción, Paraguay.