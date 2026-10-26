Fiebre en La Bombonera: cómo conseguir las entradas para el Superclásico entre Boca y River

El fútbol argentino se paraliza de cara a una nueva edición del duelo más apasionante del continente. Boca Juniors oficializó el cronograma de reserva de entradas para el Superclásico ante River Plate por el Torneo Clausura, que se disputará el próximo domingo 1 de noviembre a las 15 horas.

La cuenta regresiva ya está en marcha para una nueva edición del partido que acapara toda la atención del país. Por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors recibirá a River Plate en el estadio Alberto J. Armando, y la expectativa por conseguir un lugar en La Bombonera ya se hace sentir entre los hinchas.

A través de sus canales de comunicación oficial, la institución presidida por Juan Román Riquelme detalló cómo será el operativo para que los simpatizantes puedan asegurar su presencia en el trascendental choque del próximo domingo 1 de noviembre a las 15:00 horas. Todo el proceso de gestión se realizará exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma “Boca Socios”, con un esquema escalonado diseñado para ordenar el inmenso caudal de solicitudes.

El cronograma de reserva categoría por categoría

Para garantizar la organización, el club dispuso el siguiente calendario de acceso según la condición de cada afiliado:

Socios Activos y del Interior (Generales): La ventana de reservas se habilita a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13:00 horas.

La ventana de reservas se habilita a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13:00 horas. Abonados a platea: Deben ratificar obligatoriamente su asistencia desde este lunes a las 14:00. El plazo máximo para confirmar su lugar vencerá el sábado 31 de octubre a las 23:59.

Deben ratificar obligatoriamente su asistencia desde este lunes a las 14:00. El plazo máximo para confirmar su lugar vencerá el sábado 31 de octubre a las 23:59. Abono Solidario: Tanto la cesión como la adquisición de estas ubicaciones estarán disponibles desde este lunes a las 14:00 y continuarán activas hasta la apertura de puertas del estadio el día del partido.

Tanto la cesión como la adquisición de estas ubicaciones estarán disponibles desde este lunes a las 14:00 y continuarán activas hasta la apertura de puertas del estadio el día del partido. Socios Adherentes (Generales): Tendrán su turno de reserva a partir del martes 27 de octubre a las 17:00 horas.

Tendrán su turno de reserva a partir del martes 27 de octubre a las 17:00 horas. Socios Vitalicios: El proceso de reserva, tanto para sectores de platea como de populares, comenzará el miércoles 28 de octubre desde las 14:00 horas.

El encuentro encuentra a ambos equipos con necesidades urgentes en el tramo decisivo del año. Mientras que el conjunto de la Ribera buscará un triunfo para consolidarse como único líder de la tabla anual, el Millonario necesita imperiosamente sumar de a tres para asegurar su boleto a la zona de playoffs del certamen.