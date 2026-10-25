El sueño sigue intacto: cómo será el camino de Cipolletti en el Federal A por el segundo ascenso

Tras el duro golpe sufrido en la final frente a San Martín de Formosa, el Albinegro da vuelta la página y se enfoca de lleno en la etapa de playoffs. Conocé los beneficios deportivos y cuándo vuelve a jugar Cipolletti en el Federal A en busca de la revancha.

El dolor por la derrota 2 a 0 ante San Martín de Formosa en la final disputada en San Francisco ya es cosa del pasado. Cipolletti no pudo aprovechar su primera gran oportunidad para dar el salto de categoría, pero el formato del torneo le otorga una vida más y el plantel ya tiene la mira puesta en el ansiado segundo boleto que entrega el campeonato.

Al haber llegado a la instancia decisiva por el primer ascenso, el conjunto valletano se ganó el derecho de saltearse los actuales cruces de octavos de final. El equipo se sumará directamente en la instancia de cuartos como el mejor clasificado de toda la llave, aguardando que se resuelvan los duelos de esta semana para conocer a su próximo rival.

Los beneficios de ser el mejor preclasificado

La gran campaña realizada durante el año le otorga a “Cipo” una serie de privilegios fundamentales para afrontar el repechaje. En las instancias de cuartos de final y eventuales semifinales, el Albinegro contará con ventaja deportiva, lo que significa que en caso de igualdad en el resultado global, avanzará automáticamente a la siguiente ronda.

En caso de superar esos obstáculos y llegar a la final por el segundo ascenso, la dinámica cambiará: será una serie a doble partido (ida y vuelta) y ya no correrá la ventaja deportiva en caso de empate. Sin embargo, por ser el equipo mejor posicionado, se asegura el enorme beneficio de definir el último partido de la temporada en casa, ante su gente, en el césped de La Visera.

¿Cuándo vuelve a jugar Cipolletti?

Por lo pronto, el plantel albinegro aprovechará este fin de semana libre para recuperar soldados desde lo físico y asimilar el golpe anímico de la final perdida. El retorno oficial a las canchas está programado para el próximo 8 de noviembre, cuando le toque salir de la región para disputar el partido de ida de los cuartos de final en condición de visitante frente al equipo peor clasificado que logre superar la actual ronda de octavos.