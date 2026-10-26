La histórica banda punk Loquero celebrará los 25 años de su disco “Fantasy” en Neuquén

La agrupación argentina se presentará el próximo viernes 30 de octubre a las 21:00 horas en Mood Live. El concierto aniversario propone un recorrido por los grandes clásicos de su trayectoria musical.

Para los seguidores del punk rock nacional, la ciudad de Neuquén se prepara para recibir una de las fechas musicales más esperadas de la temporada. La icónica banda argentina Loquero desembarcará en la capital provincial el próximo viernes 30 de octubre a las 21:00 horas en las instalaciones de Mood Live.

El motivo de esta presentación se enmarca en la gira nacional con la cual el grupo festeja el vigesimoquinto aniversario del lanzamiento de su emblemático disco “Fantasy”. Durante más de dos décadas, esta propuesta logró consolidarse como una de las más representativas del punk rock argentino.

Según destacan desde la organización, este aniversario encuentra a la banda en un excelente momento artístico, recorriendo escenarios de todo el país para conmemorar su cuarto de siglo de historia. La clave de su vigencia radica en haber construido un vínculo inquebrantable con sus seguidores a través de una marcada identidad, letras directas y recitales caracterizados por su gran potencia en vivo.

Las entradas para presenciar este espectáculo conmemorativo ya se encuentran disponibles para el público general. Los tickets pueden adquirirse de manera virtual a través de la plataforma web protickets.com.ar, o bien de forma presencial en la boletería de Mood Live.