T&K anuncia su regreso a Neuquén en el marco de su gira nacional 2026

El destacado referente del hip hop argentino se presentará el sábado 31 de octubre en Mood Live. El artista repasará su aclamada discografía tras su reciente paso por el festival Cosquín Rock.

El rapero y productor Matías Salvatierra, reconocido artísticamente como T&K, confirmó su retorno a la ciudad de Neuquén como parte de la cartelera principal de su gira nacional 2026, la cual también contempla conciertos en Buenos Aires y Córdoba. La presentación se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre en las instalaciones de Mood Live.

El artista, considerado uno de los máximos referentes del hip hop en habla hispana, vuelve a los escenarios de la capital patagónica luego de su participación en la última edición del Cosquín Rock 2026 y del lanzamiento de sus recientes trabajos titulados “M.A.L” y “Classicos en vivo”.

A lo largo de su trayectoria, T&K (también conocido por su seudónimo “Ill Mati” y su faceta de productor bajo el nombre “ILL”) ha construido una de las discografías más relevantes del rap latino. Su obra fundacional, “Writing Classics” (2014), marcó un punto de inflexión en la escena local al incorporar de manera inédita referencias de la época dorada del hip hop, senda que continuó con álbumes como “1993 – The Lost Tapes” (2017), “El Libro Negro” (2018) y “Frio Espero” (2021). Su evolución artística le permitió alcanzar hitos significativos, incluyendo su debut en el Estadio Obras en 2021, su primera gira por España en 2023 y una histórica presentación de su discografía junto a una orquesta sinfónica en el Teatro Coliseo.

El evento en Neuquén será apto para todas las edades. La apertura de puertas del recinto, ubicado en Ministro González 40, está programada para las 19:00 horas, mientras que el espectáculo en vivo dará inicio a las 21:00 horas. Las entradas ya se encuentran habilitadas para su comercialización a través de la plataforma digital protickets.com.ar y en la boletería física de Mood Live.