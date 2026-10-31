Todo definido para el Superclásico: probables formaciones de Boca y River en La Bombonera

La recta final del Torneo Clausura se enciende con una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino. Conocé las probables formaciones para el Superclásico de este domingo, donde el Xeneize y el Millonario se juegan puntos claves para la tabla anual.

El fútbol argentino se paraliza una vez más. Este domingo, a partir de las 15 horas, Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El trascendental encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será transmitido en directo a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Más allá del folclore y la histórica rivalidad que envuelve a este duelo, el partido llega con condimentos de sobra para ambos equipos. El Xeneize (27 puntos) está obligado a sumar de a tres como local para recuperar la cima de la tabla anual, que actualmente quedó en manos de Rosario Central. Por su parte, el Millonario (23 unidades) llega con la necesidad imperiosa de conseguir una victoria que le permita mantener vivas sus chances matemáticas de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Las dudas de Arruabarrena en el ataque

En el armado del equipo local, el entrenador Rodolfo Arruabarrena mantiene una sola incógnita de tres cuartos de cancha hacia adelante. Si bien se confirmó que el juvenil Leonel Flores irá desde el arranque para acompañar a Miguel Merentiel, el tercer lugar en la ofensiva es disputado por Sebastián Villa y Alan Velasco. El colombiano llega afilado tras sumar asistencias claves, mientras que el ex Independiente acaba de recuperar su plenitud física tras un desgarro.

El resto de la estructura sale casi de memoria. En la última línea, Lautaro Blanco superó sus molestias y recuperará la titularidad en el lateral izquierdo reemplazando a Malcom Braida, sumándose a la defensa que completan Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera para custodiar el arco de Álvaro Montero.

Ponzio y el rompecabezas del mediocampo

En la vereda de enfrente, Leonardo Ponzio transitó una semana complicada por el estado físico de Aníbal Moreno. El mediocampista sufrió una lesión en el gemelo derecho y se resintió de un problema lumbar, quedando descartado para el duelo. Su lugar en el eje central será ocupado por el juvenil Lucas Silva, quien se parará junto a Tobías Andrada y Tomás Galván.

Las buenas noticias para el conjunto de Núñez llegan en el bloque defensivo. Lucas Martínez Quarta cumplió su fecha de suspensión por acumulación de amarillas e ingresará por Lautaro Rivero para conformar la zaga central de lujo junto a Nicolás Otamendi. Además, Marcos “Huevo” Acuña dejó atrás un fuerte traumatismo en el empeine y se perfila para ser el lateral izquierdo titular, ganándole la pulseada a Francisco Ortega.

Probables formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.