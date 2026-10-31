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Neuquén va por todo: avanzan con la licitación para ser sede del SMX SuperMotocross Internacional

DEPORTESNEUQUÉN
Redacción
Autor: Redacción
1 min.lectura

La Municipalidad dio el primer paso para traer, de manera inédita a la Argentina, uno de los eventos deportivos más espectaculares del mundo motor. El impacto turístico y deportivo en la región.

La ciudad de Neuquén busca posicionarse en lo más alto del deporte motor a nivel mundial. Con ese firme objetivo, la Municipalidad ha puesto en marcha un proceso de licitación para asegurar la plaza y convertirse en la sede oficial del SMX SuperMotocross, un evento internacional de primer nivel que pisaría suelo argentino por primera vez en su historia.

Esta ambiciosa iniciativa tiene como meta principal insertar definitivamente a la capital neuquina en el calendario de las grandes competencias globales. Detrás de este impulso al desarrollo local, Mauricio Serenelli, Secretario de Deportes y Actividad Física, destacó la importancia de concretar el proyecto, subrayando que apostar por espectáculos de esta enorme convocatoria es una pieza clave para el crecimiento de la región.

El desembarco de esta competencia —reconocida mundialmente por combinar velocidad, destreza y adrenalina en circuitos de alta exigencia— promete un impacto sin precedentes. No solo garantizaría la presencia de las máximas figuras internacionales de la disciplina, sino que también movilizaría a miles de fanáticos de toda Sudamérica.

De concretarse la llegada del SMX, Neuquén se prepara para dar un salto de jerarquía, potenciando exponencialmente su agenda turística y deportiva, y marcando un antes y un después en la historia del motocross sudamericano.

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