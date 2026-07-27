Seguridad vial en Neuquén: la negligencia y la falta de controles cobran nuevas vidas

La alarmante crisis de seguridad vial en Neuquén quedó expuesta tras un fin de semana marcado por tragedias evitables. Entre la imprudencia al volante, la falsa sensación de seguridad de los vehículos modernos y la desidia estatal en el mantenimiento de las rutas, el saldo sigue siendo fatal.

La seguridad vial en Neuquén atraviesa uno de sus momentos más críticos. Este último fin de semana dejó un saldo trágico y lamentable en nuestras rutas, evidenciando una combinación letal: incidentes que, con la infraestructura adecuada y la responsabilidad ciudadana, podrían haberse evitado por completo. No estamos hablando de accidentes inevitables, sino de siniestros donde la negligencia y la falta de empatía vial son los verdaderos protagonistas.

El peligro inminente en Ruta 7

Uno de los hechos más graves tuvo lugar en la Ruta 7, a la altura de la calle Nelson Mandela y la Estación Puma. En un sector donde el crecimiento comercial e industrial ha superado ampliamente a la infraestructura vial, un joven ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta Ford Territory.

Las condiciones del lugar son alarmantes. Conductores que circulan a más de 120 km/h en zonas urbanizadas, semáforos insuficientes y una oscuridad que convierte a peatones y ciclistas en blancos invisibles. A esto se suma la lentitud burocrática en el levantamiento de los cuerpos, exponiendo a las víctimas a horas de espera sobre el asfalto, un golpe adicional a la dignidad de las familias afectadas.

Dato extra: Según estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los peatones, ciclistas y motociclistas representan casi la mitad de las víctimas fatales en siniestros viales en el país, siendo los usuarios más vulnerables del ecosistema vial.

La falsa confianza de la tracción integral

Otro factor preocupante que ha dejado víctimas fatales recientes en rutas como la 237 y los caminos cordilleranos es la desestimación del uso del cinturón de seguridad. Historias trágicas, como la de jóvenes despedidos de sus vehículos tras un vuelco, se repiten con dolorosa frecuencia.

Existe un mito urbano sumamente peligroso entre los conductores de camionetas de alta gama. La falsa creencia de que poseer tracción 4×4 exime de utilizar cadenas para la nieve o de abrocharse el cinturón de seguridad. La física no perdona: ante un impacto o despiste por hielo, los sistemas electrónicos de estabilidad no pueden reemplazar la función vital de retención que ofrece el cinturón.

Ausencia estatal y precaución obligatoria

El hartazgo de los conductores es evidente frente a la falta de controles preventivos en los accesos a las rutas cordilleranas. La escasez de advertencias tempranas sobre la presencia de hielo o nieve, sumado a la falta de patrullajes de Defensa Civil, deja a los turistas librados a su propia suerte.

Para quienes decidan emprender un viaje hacia la cordillera, la preparación debe ser absoluta. No basta con cargar combustible; es imperativo viajar con el tanque lleno, portar cadenas y saber colocarlas, además de llevar mantas, agua caliente y alimentos. La diferencia entre un simple retraso y una tragedia muchas veces radica en la prevención y en el respeto irrestricto a nuestras complejas rutas patagónicas.