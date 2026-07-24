Crisis de adicciones en Neuquén: El dramático caso de Rocío y la urgencia de nuevos centros de rehabilitación

La crisis de adicciones en Neuquén expone la falta de respuestas del sistema de salud ante casos críticos de consumos problemáticos. Operadores de calle y familias exigen a las autoridades la urgente creación de centros de internación y políticas de prevención efectivas.

La crisis de adicciones en Neuquén ha tocado un punto límite que desborda a las familias y evidencia las fallas estructurales del sistema sanitario provincial. A pesar de los esfuerzos individuales de organizaciones y operadores de calle, el avance del consumo de sustancias altamente destructivas, como el crack o la pasta base, demanda medidas gubernamentales inmediatas que vayan más allá de los tratamientos ambulatorios.

El límite del sistema y el padecimiento familiar

El caso de Rocío, una joven de 26 años, visibiliza el calvario de cientos de familias neuquinas. Con un historial de consumo problemático que comenzó a los 12 años, hoy su vida corre extremo peligro mientras sobrevive en una carpa improvisada. Walter Nievas, reconocido coordinador y operador de calle con amplia trayectoria en la región, advierte que sostener un tratamiento ambulatorio en estas condiciones de adicción severa es clínica y materialmente imposible.

Para contextualizar la gravedad, datos recientes de organismos nacionales vinculados a la salud pública indican que los tratamientos ambulatorios en casos de adicción a sustancias fumables (como el crack) tienen una tasa de fracaso superior al 80% si no están acompañados de un entorno de contención seguro. La abstinencia genera el denominado “síndrome del mono”, un estado físico y psicológico que empuja a los pacientes a situaciones extremas de vulnerabilidad, marginalidad y violencia para costear su consumo.

La burocracia detrás de la Ley de Salud Mental

El reclamo central de las organizaciones apunta directamente a la aplicabilidad de la Ley de Salud Mental (26.657) en el territorio. Las autoridades sanitarias se encuentran atadas de manos ante la falta de infraestructura: aunque la justicia dicte una internación involuntaria por riesgo de vida, los hospitales públicos de la región no disponen de camas ni de áreas especializadas de desintoxicación prolongada.

Actualmente, el sistema recurre a “parches” temporales, derivando a los pacientes a guardias generales donde, tras ser estabilizados, vuelven a la calle sin una solución de fondo.

Un llamado urgente a las autoridades provinciales

Ante este panorama desolador, el pedido de Nievas y de diversas agrupaciones sociales es claro y está dirigido a la cúpula política y sanitaria de la provincia. La necesidad pasa por la habilitación urgente de centros de internación específicos que cuenten con el personal médico, psicológico y psiquiátrico adecuado.

La problemática ya no se concentra únicamente en los barrios más vulnerables de la capital, sino que se ha federalizado a lo largo del interior neuquino. Resulta imperativo dejar de criminalizar la enfermedad y comenzar a aplicar políticas de prevención reales, abriendo espacios de contención que eviten que las nuevas generaciones caigan en una trampa de la cual, sin ayuda del Estado, es casi imposible salir.