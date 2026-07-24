Viajar con mascotas a Chile: Nuevos requisitos y trámites de Senasa

Todo Lo Que Necesitás Saber Para Cruzar La Cordillera Con Tu Perro O Gato. Desde La Obligatoriedad Del Microchip Hasta Los Costos Del Trámite Digital De Senasa.

Viajar con mascotas a Chile requiere hoy una planificación más detallada para quienes eligen cruzar los pasos fronterizos de la provincia, como Pino Hachado o Cardenal Samoré. Recientemente, el país vecino actualizó sus normativas de ingreso, sumando exigencias tecnológicas ineludibles para los turistas que viajan acompañados de sus perros o gatos.

En diálogo con nuestro equipo, Laura, referente del Centro Regional Norte del Senasa, detalló los pasos a seguir para obtener el Certificado Veterinario Internacional (CVI), el documento indispensable para cruzar la frontera sin contratiempos.

El microchip: El nuevo requisito fundamental

La principal novedad para quienes planean Viajar con mascotas a Chile es la obligatoriedad del microchip. “Chile modificó recientemente las exigencias y agregó la colocación de un microchip. Es información numérica que va reflejada en el certificado”, explicaron desde el organismo.

Este dispositivo, que no funciona como rastreador GPS sino como un número de identificación único (similar a un DNI), debe ser colocado por un veterinario privado. Una vez implantado, el profesional debe emitir un certificado de salud, realizar la desparasitación interna y externa, y aplicar la vacuna antirrábica. Con toda esa documentación, el usuario debe dirigirse a Senasa.

Modalidades del trámite y costos actualizados

Para facilitar el proceso, Senasa ofrece actualmente tres modalidades de tramitación del CVI, adaptándose a los tiempos y bolsillos de cada viajero:

Trámite Digital (Autogestión): Se realiza completamente online a través de www.argentina.gob.ar/senasa (buscando “CVI digital”). Permite cargar los certificados médicos, abonar y recibir el CVI firmado digitalmente sin ir a la oficina. Costo: $28.000 aproximadamente. Tiempos: Demora hasta 10 días para su emisión y el viajero cuenta con 10 días (prorrogables por 5 más) para iniciar el viaje.

Se realiza completamente online a través de www.argentina.gob.ar/senasa (buscando “CVI digital”). Permite cargar los certificados médicos, abonar y recibir el CVI firmado digitalmente sin ir a la oficina. Trámite Presencial Normal: Es la opción más económica, ideal para quienes planifican con tiempo. Requiere sacar turno online, presentar la documentación en la oficina y volver a retirarla. Costo: $2.829. Tiempos: Demora 72 horas hábiles.

Es la opción más económica, ideal para quienes planifican con tiempo. Requiere sacar turno online, presentar la documentación en la oficina y volver a retirarla. Trámite Presencial Urgente: Pensado para demandas espontáneas o imprevistos de último momento. No requiere turno previo. Costo: $53.126. Tiempos: Se entrega en 24 horas.

Pensado para demandas espontáneas o imprevistos de último momento. No requiere turno previo.

Vigencia del certificado y retorno

Un dato clave aportado por Senasa es que el CVI emitido para Chile es válido para hacer reingresos al país. “Para permanecer en Chile son 60 días y este mismo certificado sirve para hacer el reingreso durante esos 60 días, siempre y cuando no se venza la vacunación antirrábica”, aclaró la especialista.

Mascotas no tradicionales

El control no se limita a perros y gatos. Si la intención es viajar con animales exóticos o “mascotas no tradicionales” (como hurones, hámsteres o aves), el procedimiento también debe pasar por Senasa. En estos casos, las exigencias dependerán estrictamente de las normativas vigentes en el país de destino.

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