Ludopatía digital en adolescentes: El peligro oculto a un clic de distancia

El acceso ilimitado a plataformas de apuestas online y la publicidad desregulada empujan a miles de jóvenes a la adicción al juego. Especialistas advierten sobre los síntomas y la necesidad urgente de poner límites a las pantallas.

La ludopatía digital en adolescentes ha dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en una crisis visible en hogares y escuelas. La proliferación de sitios de apuestas online, potenciada por campañas publicitarias agresivas y la facilidad de pago a través de billeteras virtuales, está atrapando a una generación entera en la falsa ilusión del dinero fácil.

Según advierte la psicóloga Débora Blanca, especialista en ludopatía, la adicción al juego es una patología grave que históricamente requería el desplazamiento físico hacia un casino. Hoy, el escenario cambió radicalmente: el casino está en el bolsillo de los jóvenes, disponible las 24 horas del día.

La trampa de la publicidad y la inmediatez

El ecosistema digital actual bombardea a los usuarios con estímulos constantes. Recientemente, el uso de Inteligencia Artificial para recrear la imagen de figuras históricas del deporte promocionando sitios de apuestas ha generado un fuerte rechazo ético. Estas estrategias buscan legitimar una actividad de alto riesgo bajo el disfraz del entretenimiento o la pasión deportiva.

A diferencia del juego presencial, donde existen controles de ingreso y miradas ajenas, el entorno online ofrece un anonimato peligroso. Con un simple clic, cualquier persona —incluso menores de edad que logran sortear los débiles filtros legales de las plataformas— puede apostar y perder grandes sumas de dinero en segundos.

Dato clave: Estudios recientes en Argentina indican que la edad de inicio en las apuestas online ha descendido dramáticamente, ubicándose en muchos casos entre los 12 y los 15 años, facilitado por el acceso irrestricto a transferencias digitales.

Señales de alerta para detectar el problema en casa

La transición hacia la ludopatía rara vez es evidente en sus primeras etapas, pero los especialistas señalan que existen cambios de conducta específicos a los que las familias deben prestar atención:

Aislamiento social: El joven pasa cada vez más tiempo encerrado en su habitación, pegado a la pantalla, reduciendo el contacto con amigos y familiares.

El joven pasa cada vez más tiempo encerrado en su habitación, pegado a la pantalla, reduciendo el contacto con amigos y familiares. Alteraciones del humor: Irritabilidad, ansiedad o agresividad, especialmente cuando no pueden conectarse o no tienen fondos para apostar.

Irritabilidad, ansiedad o agresividad, especialmente cuando no pueden conectarse o no tienen fondos para apostar. Problemas económicos: Faltante de dinero en el hogar, pedidos constantes de transferencias sin justificación clara o, en casos extremos, deudas tempranas.

Faltante de dinero en el hogar, pedidos constantes de transferencias sin justificación clara o, en casos extremos, deudas tempranas. Caída del rendimiento: Desinterés por actividades deportivas, pasatiempos anteriores y un marcado descenso en las calificaciones escolares.

Desconectar para volver a conectar

El desafío de fondo trasciende la regulación de las casas de apuestas. La especialista subraya la necesidad de replantear el vínculo que la sociedad mantiene con la tecnología. El uso del teléfono celular como “chupete electrónico” para calmar ansiedades desde la primera infancia está cobrando su precio en la adolescencia.

Para frenar esta tendencia, el primer paso es romper el silencio. Es fundamental generar espacios de diálogo, supervisar los movimientos financieros de los menores en sus dispositivos y, sobre todo, no naturalizar el juego de azar como un simple pasatiempo digital.