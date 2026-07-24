Cierre de vacaciones de invierno en Neuquén: actividades gratuitas y shows en el Espacio Duam

El esperado cierre de vacaciones de invierno en Neuquén llega con una propuesta inmejorable para toda la familia. Música en vivo, juegos, realidad virtual y espectáculos gratuitos para despedir el receso invernal a lo grande.

El cierre de vacaciones de invierno en Neuquén se vivirá con una intensa jornada recreativa y cultural. Este domingo, el emblemático Espacio DUAM (ubicado en la calle San Martín al 5900) abrirá sus puertas desde las 15:00 hasta las 19:00 horas para recibir a las familias con una grilla repleta de actividades de acceso libre y gratuito, organizadas por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia.

Una tarde con música, teatro y diversión garantizada

La programación sobre el escenario principal fue diseñada para captar la atención tanto de las primeras infancias como de los preadolescentes y adultos. A las 15:30 horas, el telón se levantará con la magia del musical de Moana. Más tarde, a las 16:30, será el turno de “Los Rockan”, una reconocida y talentosa banda que inyecta energía rockera a los clásicos inolvidables de María Elena Walsh. El broche de oro musical llegará a las 18:15 con “Sabor Tropical”, un show liderado por la cantante colombiana de la agrupación que invitará a todos a bailar.

Más allá del escenario: tecnología y juegos

Para aquellos que buscan experiencias interactivas, el inmenso predio contará con estaciones de realidad virtual, consolas de videojuegos, un espacio de kermesse tradicional y mesas de juegos. Además, habrá propuestas deportivas, la infaltable visita de los superhéroes favoritos de los más chicos y enérgicas coreografías a cargo de agrupaciones de K-pop. Esta puesta en escena integral es posible gracias al trabajo articulado entre el gobierno provincial, CALF, la Municipalidad de Neuquén y UPCN, garantizando una infraestructura cómoda y segura.

Cultura federal y agenda activa en toda la provincia

Ana Bonet, subsecretaria de Cultura del Neuquén, destacó que este gran despliegue en la capital es solo el reflejo del trabajo integral que se realiza en todo el territorio. Siguiendo el lineamiento de federalización impulsado por el gobernador Rolando Figueroa (un modelo que divide operativamente a la provincia en 7 regiones), se ha garantizado la presencia de espectáculos y talleres en decenas de localidades a través de un pacto de gobernanza con los distintos municipios.

Además de este evento masivo de fin de receso, el área cultural mantiene una agenda robusta que no se detiene. Según detallaron desde la subsecretaría, continúan en plena marcha programas fundamentales para la identidad neuquina: los elencos estables de orquestas y coros, el Fondo Editorial Neuquino, las inscripciones para la sede local de la ENERC, el Plan de Fomento del Cine 2026, y el intenso resguardo del patrimonio histórico tras los recientes e incesantes hallazgos paleontológicos en la región.