Estado de las rutas en Neuquén: qué saber antes de salir hoy

El SMN mantiene la alerta por nieve en la cordillera, con acumulados de hasta 50 centímetros. Vialidad pide extremar precauciones por hielo y barro, y ya hubo dos vuelcos en rutas de la región.

El invierno volvió a apretar en la región y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este jueves la alerta amarilla por nevadas sobre buena parte de la cordillera neuquina. Si tenés pensado moverte hacia el oeste en las próximas horas, el estado de las rutas en Neuquén conviene chequearlo antes de arrancar el motor, no en el camino.

El organismo prevé acumulados de entre 20 y 50 centímetros en los sectores cordilleranos y de entre 10 y 30 en las zonas bajas, con la posibilidad de que esos valores se superen en puntos aislados. El aviso alcanza a siete provincias y describe el fenómeno como «nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes», según reprodujo Diario Río Negro.

Dónde rige la alerta

Del lado neuquino el aviso cubre la cordillera de Huiliches, Lácar, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, además de la cordillera y el sur de Aluminé. Mejor Informado precisó que en el área del Parque Nacional Lanín los acumulados podrían alcanzar los 50 centímetros.

En Río Negro la alerta se activa recién por la tarde y se concentra en la cordillera de Pilcaniyeu y de Ñorquincó. Para el Alto Valle, en cambio, el pronóstico marca una mejora: la lluvia va cediendo y las nevadas quedan restringidas al oeste.

Dos episodios en las últimas horas

No es una advertencia teórica. Un colectivo despistó por la nieve en la Ruta 23 rionegrina y tuvo que ser retirado con asistencia de Vialidad. En territorio neuquino, un auto volcó en la Ruta 22, en el tramo entre Zapala y Cutral Co, en plena nevada.

La combinación que más complica no es la nieve fresca sino lo que queda debajo: hielo en la calzada y barro en la banquina. Es justamente lo que Vialidad Rionegrina señaló al pedir que se extremen las precauciones en los caminos provinciales.

Cómo salir preparado

Las recomendaciones oficiales no cambiaron, pero vale repetirlas. Postergar los viajes que se puedan postergar. Consultar el estado del camino antes de salir, y no solamente el pronóstico del lugar al que vas. Llevar cadenas y, sobre todo, saber colocarlas: en varios tramos su uso pasa a ser obligatorio sin demasiado aviso previo.

Sobre ese último punto hay una oportunidad concreta. La Municipalidad de Plottier organizó una jornada práctica y gratuita para aprender a colocar cadenas, según informó Mejor Informado. Para quien nunca lo hizo con las manos frías y el auto sobre hielo, sirve bastante más que un tutorial.

Los pasos a Chile, con un signo de pregunta

Quien tenga planeado cruzar debería redoblar la cautela. Del otro lado de la cordillera el temporal dejó un cuadro serio, con trece muertos y más de 63.000 personas aisladas, de modo que la habilitación de los cruces puede modificarse de un momento a otro.

Los canales para verificarlo antes de salir son los partes del Servicio Meteorológico Nacional, los de Vialidad —nacional y provincial— y los de Defensa Civil. Son los únicos que se actualizan al ritmo al que cambia el clima en la cordillera.

En la capital neuquina, mientras tanto, la jornada arrancó con 8 grados y una sensación térmica de 5, con una máxima prevista en torno a los 12. Cutral Co y Plaza Huincul amanecieron cubiertas de nieve, una postal poco frecuente para la comarca petrolera.