Precio del petróleo: el barril se acerca a los 100 dólares por la escalada en Medio Oriente

La tensión bélica vuelve a sacudir los mercados energéticos globales. En las últimas horas, el precio del petróleo registró una fuerte disparada y coquetea con la barrera histórica de los 100 dólares por barril. Conocé las claves de esta escalada internacional y de qué manera impacta directamente en las proyecciones de Vaca Muerta.

El tablero geopolítico internacional vuelve a poner en jaque a la economía global. El recrudecimiento de la violencia y la creciente incertidumbre en Medio Oriente encendieron todas las alarmas en las principales bolsas del mundo, provocando que el precio del petróleo experimente una suba vertiginosa en cuestión de días.

Con los inversores buscando refugio y las cadenas de suministro bajo amenaza constante, el barril de crudo (tanto en su variante Brent como WTI) retomó una senda alcista sostenida, acercándose peligrosamente a la barrera psicológica de los 100 dólares.

La tensión geopolítica marca el ritmo de los mercados

El factor central detrás de esta disparada es el temor a un desabastecimiento. Medio Oriente concentra gran parte de las reservas y rutas de tránsito comercial de hidrocarburos a nivel mundial. Ante cualquier escalada de los conflictos armados en la región, los mercados reaccionan inmediatamente incorporando una “prima de riesgo” bélico al valor del crudo.

A esto se suma la decisión estratégica de los países miembros de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) de mantener restringida su cuota de producción, un cóctel perfecto que presiona los precios hacia el alza y genera preocupación por un posible rebrote inflacionario en las grandes potencias occidentales.

El impacto local: Vaca Muerta como actor estratégico

Mientras el mundo mira con preocupación Medio Oriente, en Argentina el escenario global tiene una lectura con matices locales, especialmente para Neuquén. Un barril internacional rozando los 100 dólares modifica las ecuaciones de rentabilidad en la cuenca neuquina.

Por un lado, los altos valores internacionales representan una ventana de oportunidad inmejorable para las operadoras de Vaca Muerta que buscan consolidar su perfil exportador. La venta de crudo no convencional al exterior (que ya representa una porción vital de los ingresos provinciales) se vuelve extraordinariamente lucrativa, atrayendo las divisas que el país necesita con urgencia.

Sin embargo, el fenómeno también impone un desafío interno. El encarecimiento global del crudo presiona sobre el mercado doméstico, obligando al Gobierno nacional a hacer equilibrio entre liberar los precios de los combustibles en los surtidores (para equipararlos al valor internacional) o intervenir para evitar que el impacto golpee de lleno el bolsillo de los consumidores argentinos.