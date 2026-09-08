¡A estirar el invierno! Lanzan fuertes descuentos para que los neuquinos disfruten la nieve en septiembre

Gracias a las excelentes condiciones climáticas, la temporada cordillerana se extiende. La Provincia anunció el “Mes del Residente” con beneficios del BPN: desde 12 cuotas sin interés en pases y alquileres, hasta importantes reintegros en combustible y gastronomía.

Septiembre trae clima de primavera, pero en la cordillera neuquina el invierno decidió quedarse un rato más. La gran acumulación de nieve permitió que los principales centros de esquí y parques de nieve sigan operando a pleno. En este marco, el Ministerio de Turismo lanzó el “Mes del Residente”, una iniciativa pensada exclusivamente para nosotros.

¿El objetivo? Que seamos los propios neuquinos quienes aprovechemos esta “yapa blanca”, fomentando las escapadas de cercanía y dándole un impulso a las economías locales en la recta final de la temporada.

Destinos como Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Caviahue y el Parque de Nieve Batea Mahuida mantendrán sus pistas habilitadas durante las próximas semanas. Para que armar el bolso cueste menos, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha una batería de promociones que cubren prácticamente todos los gastos del viaje.

Los beneficios, punto por punto:

🏂 Pases y alquiler de equipos Para disfrutar de los cerros sin que sufra el bolsillo, los clientes con tarjeta Confiable pueden pagar los pases y el alquiler de ropa o tablas en hasta 12 cuotas sin interés todos los días. Quienes operen con Visa o Mastercard del banco, cuentan con hasta 6 cuotas.

🏨 Alojamiento

Hoteles del ISSN: Ofrecen hasta 6 cuotas sin interés cualquier día de la semana con todas las tarjetas del BPN.

Ofrecen hasta 6 cuotas sin interés cualquier día de la semana con todas las tarjetas del BPN. Hosterías Provinciales: De jueves a domingo, se puede pagar en hasta 6 cuotas con Confiable y en 3 cuotas con Visa o Mastercard.

🛍️ Compras en la zona cordillerana El plan también incluye a los comercios de Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue, donde se puede comprar en hasta 6 cuotas sin interés (todos los días y con cualquiera de los plásticos del banco).

🚗 Combustible y 🍽️ Gastronomía El viaje y la buena comida también tienen premio para quienes tengan tarjetas de crédito premium (Visa o Mastercard):

Martes de ruta: 25% de ahorro en carga de combustible (con un tope de reintegro de $12.000).

25% de ahorro en carga de combustible (con un tope de reintegro de $12.000). Miércoles de sabores: 25% de descuento en locales gastronómicos (también con tope de $12.000).

Un invierno que deja números históricos

Esta iniciativa de septiembre busca coronar una temporada que ya es un éxito. Según las cifras oficiales, entre fines de junio y el 23 de agosto, Neuquén recibió a más de 193.000 turistas que generaron más de medio millón de pernoctes. Esto se tradujo en una inyección económica que superó los 185 mil millones de pesos.

Ahora, con las pistas todavía blancas, el protagonismo es de los residentes. ¡A preparar los esquíes!