Boca recibe a San Pablo por los cuartos de la Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize arranca una de las series más exigentes en su camino hacia el título continental. Este miércoles, Boca vs San Pablo será el plato fuerte en La Bombonera por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conocé a qué hora juegan, por dónde verlo en vivo y cómo se perfilan los equipos.

La Copa Sudamericana entra en su etapa de definición y promete un cruce de alto vuelo entre dos gigantes del continente. En un duelo con mucha historia y aroma a Copa Libertadores, La Bombonera se vestirá de gala para el primer capítulo del choque entre Boca vs San Pablo, correspondiente a la ida de los cuartos de final.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia con un fuerte envión anímico y futbolístico en el plano internacional, luego de haber aplastado a Recoleta de Paraguay con un global de 7 a 1 en los octavos de final. Ahora, el nivel de exigencia sube drásticamente ante un rival brasileño que siempre impone respeto y que viene de dejar en el camino al Bolívar.

La obligación de hacerse fuertes en casa

Para el Xeneize, sacar una ventaja considerable en condición de local resulta vital. Definir la serie la próxima semana en el mítico estadio Morumbí no será una tarea sencilla, por lo que el cuerpo técnico pondrá toda la carne en el asador, apostando a un esquema ofensivo y al peso de sus individualidades para viajar a Brasil con tranquilidad.

Del otro lado, el conjunto paulista intentará plantear un partido inteligente, buscando cortar los circuitos de juego de Boca y aprovechar los espacios de contragolpe para llevarse un resultado positivo a casa.

Horario, televisación y probables formaciones

Para que no te pierdas ningún detalle de este gran choque internacional, repasamos los datos fundamentales del encuentro:

Hora: 21:30 (hora de Argentina).

21:30 (hora de Argentina). Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Alberto J. Armando (La Bombonera). TV en vivo: El partido contará con la transmisión oficial de ESPN y se podrá seguir vía streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Probable formación de Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Kevin Zenón; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de San Pablo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas Moura, Luciano, Ferreira; y Calleri. DT: Luis Zubeldía.