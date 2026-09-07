Dragon Fan en Neuquén: Emoción y competencia de remo para todos en el Río Limay

Cecilia Komacek, organizadora de Dragon Fan, invita a la comunidad a unirse a la primera edición de la competencia de botes dragón en el río Limay, el 21 de noviembre. Un evento para divertirse, unirse y superarse en equipos de 10 personas. Inscripciones abiertas y plazas limitadas.

La adrenalina y el espíritu de equipo invadirán el río Limay el próximo 21 de noviembre, cuando se lleve a cabo la primera edición de Dragon Fan en Neuquén. Cecilia Komacek, organizadora del evento de Cuatro Vientos, conversó con Rivadavia Neuquén para invitar a toda la comunidad a participar en esta emocionante competencia de remo.

Se trata de carreras de botes dragón, una disciplina que está ganando popularidad en todo el mundo. Los equipos, formados por 10 personas, se enfrentarán en recorridos de 200 metros, sin necesidad de experiencia previa. Dragon Fan es una oportunidad para que amigos, empresas y grupos de trabajo se unan, se diviertan y demuestren su fuerza y coordinación en el agua.

Diversión para todos

La Dragon Fan en Neuquén no es solo para expertos deportistas. Está abierta a personas de todas las edades y niveles de experiencia. La organización ofrece dos prácticas previas para que los participantes se familiaricen con la técnica de remo y se coordinen como equipo. Además, se han creado categorías para todas las preferencias: Open (libre), Femenino y Mixto, así como categorías por edad (+40, +50 y Junior para estudiantes de 15 a 19 años).

Un evento sostenible y consciente

Dragon Fan en Neuquén se compromete con la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. El evento se basará en un modelo de recarga de agua para evitar el uso de botellas de plástico. Se invita a los participantes a traer sus propias botellas reutilizables y a ser conscientes de la huella que dejan en el entorno.

Inscripciones abiertas y plazaslimitadas

Las inscripciones para Dragon Fan en Neuquén están abiertas y las plazas son limitadas. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de Cuatro Vientos, @cuatrovientosaventura, o enviando un mensaje de WhatsApp al 299 456 4811. El precio de la inscripción incluye una remera del evento.

Un desafío para medios de comunicación y colegios

La Dragon Fan en Neuquén es una oportunidad para que medios de comunicación, colegios y empresas se enfrenten en una sana competencia. Se han creado categorías especiales para que estos grupos puedan demostrar su espíritu de equipo y defender su bandera en el agua.

¡No te pierdas esta oportunidad de ser parte de la historia de Dragon Fan en Neuquén! Regístrate y prepárate para vivir una experiencia inolvidable en el río Limay.