Avanza el plan de repavimentación en Neuquén: apuntan a renovar 500 cuadras por año

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, detalló los alcances del programa municipal que busca mantener la red vial y alcanzar el 100 % de las calles asfaltadas. Los criterios de selección, el uso de hormigón para tránsito pesado y las nuevas obras en los barrios.

El plan de repavimentación en Neuquén avanza con el objetivo central de recuperar las arterias más antiguas y transitadas de la capital. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola, explicó que la metodología técnica empleada en el casco viejo consiste en el fresado de las calzadas. Según el funcionario, esta tarea “implica hacer un fresado, que es retirar la capa superior del pavimento, los cuatro centímetros superiores, y reemplazarlos por una carpeta nueva”.

El proyecto forma parte de una política de infraestructura a largo plazo. Nicola detalló que el esquema diseñado por el Ejecutivo local busca garantizar el mantenimiento constante de la red vial de la ciudad, que actualmente cuenta con un total aproximado de 10.000 cuadras asfaltadas.

Plan de renovación a 20 años Para mantener la infraestructura en condiciones operativas, el municipio estableció una meta estadística anual. El secretario indicó que “es un plan que tenemos ya desde el año pasado que implica hacer quinientas cuadras por año de renovación total”.

Esta cifra representa la intervención anual del 5 % del total de las calles pavimentadas. Manteniendo este ritmo de obra sostenido, Nicola aseguró que “nos aseguramos que cada veinte años la ciudad tiene las calles nuevas”, un ciclo de recambio que empalma directamente con lo que definió como “la vida útil aproximada de las calles de pavimento”.

Criterios de prioridad y cuadras céntricas La selección de los sectores a reparar responde a la antigüedad de la traza y a su nivel de deterioro superficial y estructural. Durante la entrevista, el funcionario municipal remarcó que se le otorga máxima prioridad a aquellas arterias que “tienen muchas intervenciones con obras, ya sea por roturas o por obras nuevas que requieren el zanjeo”, dado que estas aperturas terminan deformando la nivelación original.

En la zona del Bajo neuquino y el microcentro se concentra gran parte de estas tareas, aunque se evitan los frentes donde actualmente hay construcciones privadas de gran escala para prevenir roturas inmediatas por el ingreso de maquinaria pesada. Ya se completó la renovación total en vías de alta circulación que presentaban desgaste extremo, como Bahía Blanca y Entre Ríos. Actualmente, los equipos viales trabajan en otros corredores históricos. “En Alderete estamos desde calle Entre Ríos hasta llegar al río Desaguadero”, puntualizó Nicola, y adelantó que los trabajos continuarán sobre tramos puntuales de Belgrano, San Martín e Islas Malvinas, sumado a la calle Jaime de Nevares.

Tránsito pesado y nuevas conexiones Las exigencias del tráfico obligan a diferenciar los materiales. Mientras que las calles céntricas de adoquines deteriorados se reemplazan con pavimento flexible, las arterias sometidas a transporte de carga requieren bases rígidas. Sobre calle Casimiro Gómez, Nicola precisó que el constante tránsito pesado y la necesidad de recambio profundo de suelo obligaron a ejecutar la pavimentación con hormigón en varios sectores.

En paralelo a la reconstrucción del centro, la Municipalidad avanza con la pavimentación de calles de tierra en la periferia, habiendo superado la meta de 30 nuevas arterias troncales finalizadas. La directiva final de la gestión es clara: “Tenemos como objetivo llegar al cien por cien de la ciudad con pavimento”, afirmó el secretario.

Bajo esa premisa, las empresas contratistas operan en simultáneo en distintos cuadrantes. Recientemente se finalizaron los trabajos en el barrio Crucelles y se avanza en el sector de 370 viviendas frente al hipódromo, complementando obras terminadas como calle Necochea. Las máquinas también se despliegan por Confluencia, Valentina Sur, Villa Ceferino y Alta Barda. Para cerrar, el funcionario destacó el desarrollo de conectividad en el sector oeste: “Estamos ahora haciendo Lago Muster, que es una paralela a Lago Viedma que va a conectar muy bien en el oeste”. Además, confirmó que los procesos administrativos continúan su curso y adelantó nuevas intervenciones: “Estamos licitando en IVEPA varias cuadras, más de 40 cuadras en el barrio IVEPA”.