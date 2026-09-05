Robos en Plottier: la Policía rastrea a una banda de la capital y pide a los vecinos no dejar de denunciar

Tras el violento asalto a una familia en el barrio Pepe Mujica, el comisario inspector Rubén Pinchulef confirmó el hallazgo de uno de los autos utilizados por los delincuentes. Además, explicó cómo operan las bandas de la periferia y por qué la denuncia formal es clave para acelerar los allanamientos en la región.

La preocupación por los recientes robos en Plottier volvió a encender las alarmas tras el atraco que sufrió una familia el pasado día 31 en el barrio Pepe Mujica. Mientras los dueños de casa habían salido a caminar por el barrio, los delincuentes ingresaron a la vivienda y, en un lapso de apenas doce minutos, desvalijaron el lugar llevándose televisores, computadoras y celulares. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el comisario inspector Rubén Pinchulef, coordinador de la Dirección de Seguridad de la zona Confluencia, brindó detalles del avance de la investigación y del esquema preventivo local.

Durante el asalto, la banda criminal también sustrajo el vehículo de la madre de la familia, un Renault Clio de color azul con patente terminada en 911.

El rastro de los vehículos y la táctica de “enfriamiento”

Pinchulef precisó que el personal policial ya logró un primer avance al localizar el rodado en el que se movilizaban los ladrones al momento de dar el golpe. “Al otro día, el vehículo en el que estos delincuentes se movilizaban y con el cual llegaron a esa vivienda […] fue encontrado […] en estado de abandono ahí en la zona del Parque Industrial”, detalló el comisario. Este hallazgo fue concretado por personal de Delitos Especiales luego de que el auto apareciera incendiado, un hecho que cobró notoriedad tras viralizarse en redes sociales.

Sin embargo, el Renault Clio azul de la familia asaltada aún no fue recuperado. “El otro vehículo todavía está siendo buscado y […] ya tiene pedido de […] ubicación y secuestro”, confirmó Pinchulef. En la jerga criminal, las bandas suelen “enfriar” los autos robados, escondiéndolos por un tiempo para evitar los controles policiales inmediatos. Sobre el destino de este coche, advirtió: “Lo más probable es que ya […] hayan cambiado patente y que se esté usando para este mismo tipo de hechos”.

Bandas de la periferia y el mapa del delito

Al analizar la dinámica de la inseguridad local nuevamente en los micrófonos de Rivadavia Neuquén, el coordinador de Seguridad explicó que la ciudad no suele tener un núcleo duro de ladrones residentes. “Hoy digamos que no tenemos […] delincuentes autóctonos de la ciudad, pero bueno, vienen de […] la periferia de Neuquén más que nada”, puntualizó. Ante este escenario interurbano, destacó que las cámaras de seguridad públicas y privadas resultan vitales a la hora de rastrear los movimientos y las vías de escape de los sospechosos hacia la capital.

A pesar de contar con herramientas tecnológicas y con el trabajo de la brigada de investigaciones de la Comisaría Séptima —que hoy abarca Plottier, Senillosa y recientemente sumó a El Chocón—, el comisario reconoció que la falta de avisos formales dificulta la prevención.

Prevención ciudadana y otros temas de la investigación

Uno de los mayores obstáculos para la fuerza es la reticencia vecinal. Ya sea por miedo a represalias de delincuentes conocidos en los barrios o por la percepción de que la Justicia es lenta, muchos asaltos no se reportan. Pinchulef fue categórico al respecto: “Necesitamos la denuncia para poder seguir trabajando y que no queden en una mera estadística”. El registro formal es lo único que le permite a la Policía mapear las zonas calientes, identificar horarios críticos y reasignar los patrullajes.

En este tramo final, el comisario —quien cuenta con el aval de haberse desempeñado como jefe en la Comisaría Séptima de Plottier durante tres años— recordó que los tiempos judiciales no siempre acompañan la urgencia de las víctimas. Para ingresar a un domicilio mediante un allanamiento, la Justicia exige pruebas concretas que demuestran la culpabilidad, lo que demanda pesquisas sigilosas.

Finalmente, para quienes teman exponerse al reportar un hecho delictivo, se recordó la disponibilidad de la aplicación móvil “Neuquén te cuida”. A través de esta plataforma oficial, cualquier ciudadano puede aportar datos filiatorios o denunciar movimientos sospechosos de manera cien por ciento anónima, dándole a las brigadas la información inicial necesaria para actuar.