Todo listo para el festival Confluencia de Sabores en el Parque Jaime de Nevares

El secretario de Turismo de la Municipalidad, Diego Cayol, adelantó los detalles del convocante evento gastronómico que espera reunir a 100 mil personas este fin de semana. Habrá clases magistrales, escenario 360, música en vivo y un fuerte operativo de prevención.

El festival Confluencia de Sabores se prepara para vivir una nueva y multitudinaria edición este fin de semana en el Parque Jaime de Nevares. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, confirmó que el evento se desarrollará el sábado y el domingo, con entrada libre y gratuita. Las puertas del predio abrirán al mediodía y las actividades se extenderán hasta la medianoche en ambas jornadas.

La expectativa de convocatoria para esta edición es altísima, impulsada por el éxito del ciclo anterior y un pronóstico del clima favorable, con días soleados y sin viento. Sobre la cantidad de público esperado, el funcionario detalló: “El año pasado pasaron 75.000 personas y creemos que este año van a ser 100.000 las que van a asistir al evento”.

Oferta gastronómica y clases magistrales

El corazón del evento será la comida y la puesta en valor de los productos locales. Según precisó Cayol, el cronograma incluye “masterclass de chefs regionales en vivo desde las tres de la tarde hasta las ocho”. La dinámica contempla a dos profesionales por hora enseñando sus técnicas, y el público presente recibirá degustaciones de los platos preparados.

El predio contará con diversas carpas de restaurantes de la zona que ofrecerán cocciones al fuego, ahumados, productos de mar, trucha y el clásico chivito del norte neuquino. Para acompañar, habrá opciones de cerveza artesanal, vermut y vinos regionales. En cuanto a los valores, desde la organización dialogaron con los gastronómicos para mantener cifras accesibles. El ticket promedio rondará los 25.000 pesos, con un piso de 15.000 y opciones más exclusivas de hasta 40.000 pesos.

Operativos de seguridad, tránsito y servicios

Para contener a la multitud, el municipio diseñó un esquema logístico de gran escala. El operativo de seguridad contará con presencia policial permanente y la instalación de un camión de custodia de grandes dimensiones. A la par, se desplegará un operativo de tránsito con cortes estratégicos sobre las calles Alderete e Illia para evitar embotellamientos y ordenar la circulación en las inmediaciones del parque.

En otro tramo de las declaraciones a Rivadavia Neuquén, Cayol destacó la infraestructura sanitaria montada para el evento, un punto crítico en encuentros masivos. “Tenemos 60 baños […] vas a tener cubierto el esquema y además vallado alrededor para no molestar a los vecinos”, aseguró el secretario, garantizando que el diseño evitará las largas filas y protegerá los frentes de las viviendas aledañas.

Escenario 360 y otros temas

A diferencia de ediciones anteriores, el diseño del predio presentará una novedad visual: un escenario central con formato 360 grados. “El escenario va al centro, de tal manera que en todo el parque se vean las actividades”, explicó el funcionario. A partir de las 20:00 horas, la música tomará el protagonismo con bandas de jazz, DJ en vivo y grupos de estilo caribeño para cerrar la noche.

Finalmente, quienes asistan podrán participar de sorteos por vouchers de comida. Para ello, deberán registrarse en el stand de Turismo o a través del Instagram del área, y los ganadores se anunciarán alrededor de las 21:00 horas. Queda estrictamente prohibida la venta ambulante no autorizada dentro del predio, acción que será pasible de multas por parte de los inspectores de comercio. A las 23:30 comenzará el despeje del parque para finalizar puntualmente a la medianoche.