Agenda cultural de la Fundación BPN: festejo del Día del Niño, conciertos y celebraciones patrias

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la presidenta de la institución detalló una nutrida grilla de eventos gratuitos que impulsará la Fundación BPN durante septiembre, destacando un mega evento infantil en el Gigante del Este y propuestas artísticas integradoras.

La Fundación BPN diseñó un calendario de septiembre cargado de propuestas comunitarias, culturales y recreativas en distintos puntos de la provincia. La presidenta de la institución, Marlene Velásquez, confirmó que el objetivo central de esta temporada es recuperar los espacios de encuentro familiar, promover la desconexión digital y garantizar el acceso gratuito a la cultura regional.

Mega festejo en el Gigante del Este

El evento central para los más chicos tendrá lugar el domingo 6 de septiembre desde las 15 horas en las instalaciones del Gigante del Este, en el barrio Provincias Unidas. Tras firmar un convenio con Jaime Vallejos, presidente de la comisión vecinal, se diagramó un despliegue con entrada libre y gratuita enfocado en el entretenimiento tradicional.

La jornada contará con el clásico chocolate caliente y la presentación en vivo de la banda del Ejército Argentino, que superará los 30 músicos en escena. Además, habrá espectáculos de malabares a cargo del payaso Facu, inflables y estaciones de juegos coordinadas por profesores de educación física.

En un guiño a la nostalgia, se organizarán juegos de kermés, como la carrera de embolsados, pensados para que grandes y chicos interactúen lejos de las pantallas. El cierre de la tarde apostará por el fenómeno juvenil del momento: un show de baile, luces y música a cargo de la agrupación K-Pop “Cazadoras de Demonios”.

Gira sinfónica por la región

La agenda continuará con un ciclo de presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, elenco que habitualmente convoca a más de 1.500 espectadores por mes en sus ciclos anuales. Los conciertos didácticos y comunitarios se desarrollarán el 9, 10, 11 y 12 de septiembre con el siguiente cronograma:

Miércoles 9: Presentaciones especiales en el marco del centenario de la localidad de Centenario, con funciones a las 9 y a las 14 horas.

Presentaciones especiales en el marco del centenario de la localidad de Centenario, con funciones a las 9 y a las 14 horas. Jueves 10: Presentación comunitaria en la ciudad de Plottier.

Presentación comunitaria en la ciudad de Plottier. Viernes 11: Concierto didáctico en la Escuela María Auxiliadora de Neuquén capital.

Celebración de las Fiestas Patrias chilenas

El viernes 18 de septiembre, el emblemático Cine Teatro Español será sede del festival en conmemoración de la independencia de Chile. Organizado en conjunto con el Centro de Residentes Chilenos de Neuquén, el espectáculo buscará afianzar la hermandad binacional a través de la danza y la música. La grilla combinará expresiones del folclore trasandino con la participación de artistas locales, sumando incluso agrupaciones de rock regional a la propuesta.

Próximos hitos y aniversarios

Anticipando la agenda de octubre, Velázquez confirmó que el día 1 se realizará un encuentro de orquestas infantiles que contará con la participación especial del periodista Nelson Castro. Todas estas actividades marcan la antesala de lo que será un año de balances y festejos, ya que la institución se prepara para celebrar próximamente su 40° aniversario de trabajo ininterrumpido en la región.