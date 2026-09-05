Vecinos de un loteo social en Plottier reclaman mensuras, red de gas y denuncian facturas eléctricas de 700.000 pesos

Las familias del Loteo Social 2 exigen la regularización de sus terrenos para acceder a servicios básicos. Además, advierten sobre la entrega de espacios verdes destinados a plazas y los altos costos de la energía para quienes aún no habitan el predio.

La crisis habitacional y de infraestructura suma un nuevo capítulo en un loteo social en Plottier, específicamente en el sector conocido como Loteo Social 2. A cuatro años de la entrega efectiva de las tierras, decenas de familias exigen a la municipalidad la ejecución de las mensuras, un paso administrativo ineludible para poder acceder a la red de gas natural y calificar para créditos de construcción.

En diálogo con Rivadavia Neuquén, Belén, vecina y vocera del sector, trazó la línea de tiempo del conflicto. “Nuestros lotes fueron entregados con una carpeta preadjudicatoria por el señor Andrés Peressini en el año 2019”, precisó. Sin embargo, la posesión real de los terrenos recién se concretó en el año 2022.

Esa entrega llegó con un déficit estructural severo. Según explicó la entrevistada, las tierras se otorgaron sin tendido eléctrico, red de agua ni gas. Tras sucesivas protestas al municipio, los habitantes lograron habilitar el agua y la electricidad, pero la falta de delimitación oficial de los polígonos mantiene frenado el avance de otros servicios esenciales, dejando a muchas parcelas deshabitadas.

Tarifas eléctricas y costos de conexión

La imposibilidad de acceder al gas natural no es el único impacto económico para estos vecinos. Las conexiones y el consumo de energía eléctrica representan una barrera que muchas familias no logran sortear. Conectarse formalmente a la red requiere hoy una inversión inicial que supera los 400.000 pesos.

Durante el diálogo radial, la vecina expuso el esquema de facturación que emite la Cooperativa de Luz local. “Hay vecinos que sí bajaron y aún no viven acá y están pagando 70.000 pesos mensuales sin tener ningún tipo de consumo”, señaló, en referencia a los cargos fijos y el alumbrado público. El panorama es todavía más crítico para los residentes permanentes: “Después, los que vivimos acá, el que menos paga paga 300.000 pesos de luz, después hay otros vecinos que estamos pagando 700.000 pesos de luz, y bueno, eso se vuelve bastante pesado”.

A esta carga se suma el cobro de un canon municipal que debería destinarse a veredas y cordones cuneta, infraestructura que el barrio no posee, lo que encarece aún más la permanencia en el lugar.

Pérdida de espacios comunes y trabas para el gas

El diseño original del barrio contemplaba tierras fiscales para espacios de uso público. Sin embargo, los residentes denuncian que la actual gestión del intendente Luis Bertolini subdividió esos predios en parcelas de 13 por 5 metros para entregarlos a otras familias en situación de emergencia. “Nuestro loteo se quedó sin plaza, se quedó sin salita de primeros auxilios y sin salón comunitario”, lamentó la vocera barrial.

A este escenario se suman los requisitos cruzados por parte del Estado para avanzar con la red de gas. A pesar de no contar con la infraestructura mínima, las autoridades solicitan la radicación total de las familias. “Están exigiendo que nos vengamos a vivir la mayor parte para poder lograr poner el gas, que dijeron que hasta que no estén todos habitando acá no nos van a poner el gas”, indicó.

Otros reclamos en agenda

Ante el silencio a las notas presentadas por mesa de entrada, los habitantes decidieron autoconvocarse. En el corto plazo, abrieron una mesa de trabajo con funcionarios de la subsecretaría de Coordinación local y proyectan ser recibidos por el jefe comunal en quince días. A la par, preparan una movilización hacia las puertas de la Cooperativa de Luz de Plottier para exigir una revisión tarifaria.