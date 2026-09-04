Presentaron el proyecto Movete Neuquén para combatir el sedentarismo con una app gratuita

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el diputado provincial César Gass detalló la propuesta legislativa que busca promover la actividad física en toda la provincia mediante rutinas personalizadas y un mapa interactivo de espacios públicos.

Con el objetivo de revertir los hábitos de inactividad, ingresó a la Legislatura el proyecto Movete Neuquén, una propuesta que busca facilitarle a la población el acceso al ejercicio mediante una plataforma digital gratuita. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), más del 60% de la población adulta en Argentina reporta un nivel bajo de actividad física, un escenario de salud pública que esta legislación pretende modificar a nivel provincial.

El autor de la iniciativa, el diputado provincial César Gass (Juntos por el Cambio – UCR), explicó que la clave del proyecto radica en su accesibilidad masiva. “Es simplemente darle las herramientas a toda la población que es muy sedentaria y que no hace actividad física, para que tenga un programa a través de una aplicación”, señaló el legislador.

Rutinas por edad y geolocalización de parques

La aplicación proyectada funcionará como un asistente virtual. Una vez descargada en el celular, los usuarios accederán a rutinas de ejercicio segmentadas por grupos etarios, lo que garantiza que las exigencias físicas estén adaptadas de forma segura a las posibilidades de cada franja de edad.

Paralelamente, la plataforma incluirá una función de geolocalización que mapeará todos los espacios de acceso público aptos para el deporte. “Hay una geolocalización de todos los lugares donde uno puede hacer actividad física: los parques, los lugares en los barrios, los playones”, destacó Gass. Esta herramienta busca exprimir al máximo la infraestructura urbana existente en toda la provincia, con especial énfasis en la gran cantidad de espacios verdes disponibles en Neuquén capital.

Salud pública a costo cero

Un aspecto central de la iniciativa es que no supondrá una erogación extra para las arcas provinciales. El desarrollo de la plataforma y el diseño técnico de las rutinas estarán a cargo de los profesores de educación física dependientes del Consejo Provincial de Educación (CPE) y del Ministerio de Educación.

Asimismo, Gass aclaró que el proyecto no busca competir económicamente con el sector privado de la salud y el fitness, sino que apunta directamente a un público que hoy se encuentra marginado del sistema deportivo. “Esta gente, a la que yo quiero llegar, que son muchísimos, a este grupo de sedentarios, no va al gimnasio”, remarcó el legislador, subrayando que el fin último es prevenir enfermedades coronarias y metabólicas asociadas a la falta de movimiento.

Próximos pasos en la Legislatura

El proyecto formalizó su ingreso con las firmas necesarias y tomó estado parlamentario este miércoles. Se espera que la próxima semana comience su tratamiento en comisiones, donde los impulsores confían en lograr un despacho rápido debido al beneficio directo que representa para el sistema sanitario neuquino.