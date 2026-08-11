Camionero pisa el acelerador: el dúo lanza una ambiciosa gira nacional para presentar “Pruebas de contacto”

Tras agotar dos noches consecutivas en el Teatro Flores, el poderoso dúo de rock autogestivo anunció un extenso tour que recorrerá más de 39 ciudades del país. Con un sonido más crudo y expansivo, la banda consolida su lugar en la escena actual.

Su llegada a Neuquén tendrá lugar el próximo Viernes 4 de Septiembre en Mood Live de Ministro Gonzalez 40 de la ciudad de Neuquén. Las entradas se encuentran a la venta en boletería física del lugar o bien a través del sistema Protickets

Hay discos que funcionan como una simple declaración de principios, pero hay otros que actúan como verdaderos detonantes. En esa segunda categoría se inscribe “Pruebas de contacto”, el tercer y más reciente trabajo discográfico de Camionero. Luego de revalidar su poderío en el vivo con dos contundentes presentaciones agotadas en el Teatro Flores, el dúo anunció que sale a la ruta para recorrer la Argentina de punta a punta.

La propuesta de Camionero, integrada por Joan Manuel Pardo (guitarra, voz y composición) y Santiago Luis (batería, voz y composición), ha logrado construir un lenguaje propio que trasciende las etiquetas tradicionales del género. Con este nuevo álbum, la banda profundiza su identidad sonora apostando por un registro más crudo y expansivo. Lejos de acomodarse en zonas de confort, el grupo teje canciones que dialogan directamente con el movimiento y las tensiones de los vínculos humanos.

El motor de la autogestión y el sonido de exportación

Para “Pruebas de contacto”, compuesto por diez canciones, Camionero no escatimó en ambiciones de estudio. El material fue grabado en Estudio Coco, Estudio Romaphonic y Estudio Velozet. La producción estuvo a cargo de Dylan Lerner, conocido por su trabajo con artistas de la talla de Wos, Louta, Santiago Motorizado y Juanse. Además, la masterización llevó la firma internacional de Brian Lucey, reconocido por pulir el sonido de gigantes como The Black Keys, Arctic Monkeys y Depeche Mode.

A pesar de este despliegue de alta fidelidad técnica, el proyecto mantiene intacta su filosofía fundacional: la autogestión. El crecimiento de Camionero se sostiene a base de kilómetros recorridos, shows en vivo y una identidad que no se negocia. Esta conexión con su público se materializa en cada presentación a través de su colectivo aliado, “El acoplado” (que reúne a tatuadores, artistas y recicladoras textiles), y su “Rueda de auxilio”, un conjunto solidario que transforma cada recital en una verdadera celebración de la comunidad.

Una gira a gran escala

El tour nacional promete llevar el nuevo show del dúo —que combina los festejados clásicos con la lista renovada del último disco— a más de 39 ciudades a lo largo de todo el año, con más destinos por confirmar.

La hoja de ruta marca un intenso recorrido territorial:

Junio: Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba.

Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba. Julio: Luján, San Miguel, Quilmes y Gral. Rodríguez.

Luján, San Miguel, Quilmes y Gral. Rodríguez. Agosto: Zárate, Santa Fe, Rosario, La Plata y Chivilcoy.

Zárate, Santa Fe, Rosario, La Plata y Chivilcoy. Septiembre: Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Tandil, Olavarría, Formosa, Corrientes, Posadas, San Luis, Mendoza y San Juan.

Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Tandil, Olavarría, Formosa, Corrientes, Posadas, San Luis, Mendoza y San Juan. Octubre: Junín y La Pampa.

Próximas paradas: El NOA y Córdoba El tramo de junio, que dará inicio a esta travesía federal, ya tiene sus coordenadas confirmadas:

Viernes 12 de junio (21 hs): Salta (Fábrica de Música, Balcarce 875).

Salta (Fábrica de Música, Balcarce 875). Sábado 13 de junio (21 hs): Jujuy (Paraíso Club, Florida & Gato y Mancha).

Jujuy (Paraíso Club, Florida & Gato y Mancha). Domingo 14 de junio (21 hs): San Miguel de Tucumán (Teatro Puerto Libertad, Combate de las Piedras 1850).

San Miguel de Tucumán (Teatro Puerto Libertad, Combate de las Piedras 1850). Sábado 20 de junio (21 hs): Córdoba (Club Paraguay, Av. Marcelo T. de Alvear 651).

“Pruebas de contacto” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, funcionando como el combustible ideal para una banda que demuestra que, en la escena del rock nacional, todavía hay mucho terreno por conquistar.