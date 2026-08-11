Reforma laboral y el rol de los sindicatos en la defensa de los trabajadores

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el docente e integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, Pablo Meuli, analizó el impacto de la reforma laboral y remarcó la importancia histórica de la organización sindical para frenar el avance sobre los derechos adquiridos.

El debate en torno a la reforma laboral vuelve a poner sobre la mesa una disputa histórica en Argentina: quién genera verdaderamente la riqueza y cómo se distribuye. A partir de las recientes movilizaciones sociales, la discusión sobre la alienación del trabajador y la concentración del capital cobra un nuevo impulso, exigiendo una mirada crítica sobre el sistema productivo actual. En el contexto de las recientes modificaciones legislativas impulsadas a nivel nacional mediante la Ley Bases y el DNU 70/2023, la tensión entre el sector empresarial y las bases trabajadoras se ha vuelto el epicentro de la agenda pública.

La creación de la riqueza y el trabajador alienado

Para entender la desigualdad del modelo vigente, es necesario volver a las bases del proceso productivo. Tal como explicó Meuli, la materia prima por sí sola —ya sea harina, agua y levadura en una panadería, o madera en una carpintería— no tiene un valor agregado sin la intervención directa del trabajador. Es la mano de obra la que transforma los insumos en un bien de consumo, generando una riqueza que rara vez vuelve en su totalidad a quien la produce.

Esta desconexión entre el creador y su obra genera lo que históricamente se conoce como alienación. El trabajador moderno, reducido muchas veces a una pieza intercambiable dentro de una enorme cadena de montaje, pierde el sentido de pertenencia sobre el fruto de su esfuerzo. Se transforma en un engranaje más de una maquinaria que maximiza las ganancias de un sector reducido, mientras licúa el poder adquisitivo del salario.

Los sindicatos como escudo frente al poder económico

Ante este escenario de asimetría, la organización colectiva surge como la única herramienta de contrapeso. La relación entre un empleado aislado y una empresa multinacional es inherentemente desigual; el trabajador individual carece de poder de negociación para exigir salarios dignos o condiciones seguras.

Aquí radica la importancia vital de los sindicatos. Más allá de las campañas de desprestigio que intentan instalar la narrativa de una “industria del juicio” para facilitar la flexibilización, la estructura sindical es el muro de contención que evita la precarización absoluta. Como citó Meuli recordando a la pensadora Rosa Luxemburgo: “Quien no se mueve, no escucha el ruido de sus cadenas”. La inacción y la pérdida de conciencia de clase son los escenarios ideales para el avance sobre los derechos consolidados.

El rol del Estado en la puja distributiva

Finalmente, esta disputa no ocurre en el vacío, sino bajo el arbitraje del Estado. Lejos de ser un actor neutral, el aparato estatal tiene la capacidad de inclinar la balanza. Cuando el Estado se retira o legisla a favor de la concentración económica, el desamparo del trabajador se profundiza. Por el contrario, un Estado presente debe garantizar que la riqueza generada por la fuerza laboral tenga un destino social y equitativo, asegurando que el crecimiento económico degenere en desarrollo para toda la comunidad y no en un privilegio para pocos.