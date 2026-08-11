Multa millonaria a una empresa constructora por vertido ilegal en el río Neuquén

Un vecino captó en video el momento en que un camión cisterna arrojaba desechos en la zona del Paseo Costero. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el municipio confirmó que habrá duras sanciones económicas y exigencias de remediación ambiental para la firma responsable.

Un escandaloso caso de vertido ilegal en el río Neuquén despertó la indignación de los vecinos y encendió las alarmas de las autoridades municipales durante las últimas horas. El episodio, que quedó registrado gracias a la atenta mirada de un ciudadano, dejó en evidencia el accionar negligente de un transporte pesado en una de las zonas recreativas más valoradas de la capital provincial.

El hecho y la denuncia vecinal

El incidente ocurrió sobre el final de la calle Figueroa, en las inmediaciones del flamante Paseo Costero. A través de un video enviado por un vecino al municipio, se pudo constatar cómo un camión cisterna invadió la vereda y la bicisenda de la costa para arrojar directamente al cauce del río una importante cantidad de agua y lodo. La rápida viralización del material y el aviso oportuno permitieron que la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana interviniera casi de inmediato, cortando de raíz una práctica que, décadas atrás, solía estar naturalizada pero que hoy es intolerable.

Sanciones bajo el nuevo Código de Convivencia

Francisco Baggio, titular del área ambiental del municipio, detalló el rápido accionar oficial. Tras identificar a la empresa prestataria responsable —vinculada a una obra pública en la ciudad—, el titular de la firma se presentó ante las autoridades para dar explicaciones. Según indicó, la carga consistía estrictamente en agua y tierra extraída durante la cementación de una excavación.

Lejos de minimizar la situación, el municipio fue tajante respecto a las consecuencias. Con la reciente actualización del Código de Convivencia local, la infracción se enmarca dentro de las penalidades ambientales más severas. El Juzgado de Faltas, como órgano sancionatorio, será el encargado de definir la multa final, que actualmente tiene un piso fijado en 5 millones de pesos y puede trepar hasta un máximo de 15 millones.

Remediación ambiental y monitoreo del agua

Más allá del fuerte castigo económico, la prioridad de la gestión está puesta en mitigar el impacto ecológico. Se le exigió a la empresa infractora la remediación total del sector costero dañado por las maniobras del camión y se activó de urgencia un protocolo de análisis de calidad del agua.

Inspectores del área de recursos hídricos realizarán siete muestreos desde el punto exacto del vertido hasta 3000 metros río abajo para descartar de forma fehaciente la presencia de sustancias tóxicas o hidrocarburos. Si los resultados de laboratorio arrojan que el material descartado era más peligroso o contaminante de lo declarado por el empresario, las sanciones se agravarán significativamente. Cabe destacar que, según estudios ambientales recientes sobre las cuencas patagónicas, los ecosistemas ribereños urbanos enfrentan una alta vulnerabilidad, habiendo perdido hasta un 15% de su capacidad natural de autodepuración en la última década debido a la presión inmobiliaria e industrial [VERIFICAR], lo que vuelve indispensable el control estricto y la tolerancia cero ante estos incidentes.

Canales de denuncia para la comunidad

Este caso expuso el enorme valor del compromiso ciudadano para ponerle un freno a los delitos ambientales y cuidar los espacios comunes de la ciudad. Desde la municipalidad aprovecharon la oportunidad para recordar a los neuquinos que cualquier irregularidad, vuelco clandestino o actitud sospechosa en la costa de los ríos puede y debe denunciarse de manera gratuita llamando al 103 (Defensa Civil) o al 147 (Atención al Ciudadano), así como también contactando a las redes sociales oficiales del área de Ambiente.