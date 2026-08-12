Crimen en Senillosa: identificaron el cuerpo hallado en una chanchería tras un mes de búsqueda

El espeluznante descubrimiento de un cuerpo hallado en una chanchería conmociona a nuestra región. La Justicia neuquina confirmó que los restos pertenecen a Mario Andrés Forquera, el hombre de 46 años que estaba desaparecido desde principios de julio en la localidad de Senillosa. La investigación apunta a un homicidio y ya hay tres hombres demorados.

Un macabro caso sacude la tranquilidad de la vecina localidad de Senillosa. Tras casi un mes de intensos rastrillajes y una angustiante espera para la familia, el cuerpo hallado en una chanchería el pasado 3 de agosto finalmente fue identificado por las autoridades policiales. Se trata de Mario Andrés Forquera, de 46 años de edad, a quien se buscaba desesperadamente en la zona desde que se denunció su desaparición el 8 de julio.

Los detalles de un hallazgo estremecedor El descubrimiento se produjo durante un procedimiento ordenado por el Ministerio Público Fiscal en un predio dedicado a la cría de cerdos, ubicado a unos 35 kilómetros de nuestra capital neuquina. El cadáver se encontraba desnudo y en un avanzado estado de descomposición, lo que imposibilitó un reconocimiento visual inmediato y obligó a los peritos a recurrir a un estudio dactiloscópico para lograr confirmar la identidad de la víctima.

Si bien en los primeros días se barajaron diversas hipótesis, los estudios histopatológicos y la autopsia arrojaron un dato clave: el cuerpo presenta claros indicios de criminalidad. Ante este escenario, la fiscal a cargo de la causa, María Guadalupe Inaudi, descartó la teoría del accidente y enfocó la investigación bajo la carátula de homicidio.

Megaoperativo, allanamientos y tres demorados Con la confirmación del crimen sobre la mesa, la Policía de Neuquén aceleró el accionar en el territorio. Tras un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad de la zona y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, la Justicia ordenó la ejecución de siete allanamientos en simultáneo, desplegados tanto en distintos barrios de Neuquén Capital como en Senillosa.

El saldo de este rápido despliegue policial arrojó resultados contundentes para avanzar en el esclarecimiento del hecho:

Tres hombres de 38, 39 y 45 años resultaron demorados por su presunta vinculación con el asesinato.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia y enfrentarán en breve la correspondiente audiencia de formulación de cargos.

En el predio donde ocurrió el hallazgo, los investigadores lograron recuperar prendas de vestir que pertenecerían a Forquera.

La comunidad de la confluencia sigue el caso con profunda consternación, a la espera de que las próximas instancias judiciales logren echar luz sobre el brutal desenlace y determinen las responsabilidades de los detenidos.