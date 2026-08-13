La Bersuit llega a Neuquén para celebrar los 25 años de “Hijos del Culo”

La histórica banda de rock nacional desembarca en la capital neuquina el próximo 22 de octubre en Mood Live. Un show imperdible que invita a repasar los himnos de uno de los discos más importantes de la música argentina.

La región del Alto Valle se prepara para una noche a puro rock, cumbia y murga. Bersuit Vergarabat anunció su llegada a Neuquén como parte de su extensa gira internacional para celebrar el 25º aniversario de su emblemático disco “Hijos del Culo”. La cita será el próximo 22 de octubre en el escenario de Mood Live (Ministro González 40).

El tour conmemorativo ya es un éxito rotundo. Tras agotar dos fechas en el Microestadio de Ferro en Buenos Aires y prepararse para un inminente e imponente show en el Movistar Arena para el mes de noviembre, la banda decidió llevar la fiesta al interior del país. La gira también acumuló localidades agotadas en España, Ecuador, Uruguay, México y Colombia, con próximos desembarcos anunciados en Chile y Perú, demostrando la vigencia internacional del grupo.

Un disco que marcó a una generación

Lanzado en el año 2000 y bajo la magistral producción de Gustavo Santaolalla, “Hijos del Culo” consolidó a la Bersuit como una de las bandas más potentes e influyentes del momento. Con su inconfundible y ácida crítica social, el álbum fue galardonado con el doble platino gracias a 15 canciones que cruzaban estilos y que hoy son parte del cancionero popular argentino.

El público neuquino podrá vibrar en vivo con himnos inoxidables como “Desconexión Sideral”, “Toco y me voy”, “Negra murguera” y “La bolsa”. Para acompañar esta gran fiesta, la banda incluso decidió reversionar la icónica portada original del disco junto a su protagonista.

El cruce de generaciones junto a Lali

En el marco de estos festejos, la banda protagonizó recientemente uno de los momentos más emotivos de la gira al invitar a Lali Espósito al escenario durante uno de sus shows en el Estadio Héctor Etchart (Ferro). De ese encuentro en vivo nació una conmovedora nueva versión de “El Viento Trae Una Copla”.

Esta canción, inspirada en las historias reales que la banda conoció durante sus giras internacionales entre finales de los años noventa y principios de los 2000, retrata la cruda realidad de la emigración forzada. Le pone voz a miles de argentinos que debieron dejar atrás a su familia, sus afectos y su barrio para empezar de nuevo lejos de casa; un mensaje que resonó fuerte un cuarto de siglo atrás y que cobra una nueva dimensión en el presente.

Coordenadas del show y venta de entradas

Las entradas para vivir la celebración de los 25 años de “Hijos del Culo” ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través del sistema Protickets.com.ar o de forma presencial en la boletería de Mood Live (Mtro. González 40, Neuquén).

Fecha: 22 de octubre.

22 de octubre. Lugar: Mood Live, Neuquén capital.

Mood Live, Neuquén capital. Horarios: Apertura de puertas a las 19:00 horas. (Venta de tickets en puerta a partir de las 21:00 hs).

Apertura de puertas a las 19:00 horas. (Venta de tickets en puerta a partir de las 21:00 hs). Atención en Boletería: Turno mañana: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 hs. Turno tarde: De miércoles a domingo de 19:00 a 23:00 hs.



Neuquén se prepara para recibir a una Bersuit que, a 25 años de la irrupción de Hijos del Culo en la escena, demuestra que regresó más potente que nunca.