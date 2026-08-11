Terremoto en Colombia: al menos 132 muertos y 570 heridos tras un sismo de magnitud 7.4

La tragedia golpea a Sudamérica. Un devastador terremoto en Colombia de magnitud 7.4 dejó un saldo provisorio de al menos 132 víctimas fatales y más de 570 heridos. Las autoridades declararon la emergencia máxima mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj entre los escombros.

Una catástrofe natural de proporciones masivas sacude a la región. En las últimas horas, un violento terremoto en Colombia encendió las alertas en todo el mundo tras registrarse un sismo de magnitud 7.4 que provocó un colapso generalizado en la infraestructura y una dolorosa pérdida de vidas humanas.

De acuerdo a los primeros reportes oficiales emitidos por las autoridades locales y los organismos de gestión de riesgo, el saldo provisorio de la tragedia asciende a por lo menos 132 muertos y más de 570 heridos con cuadros de diversa consideración. Las cifras, advierten desde el lugar, podrían incrementarse con el correr de las horas.

El impacto del sismo y las tareas de rescate

El violento movimiento telúrico provocó el derrumbe de viviendas, daños estructurales severos en edificios públicos y el corte de rutas estratégicas, aislando a las comunidades más próximas al epicentro. Ante este escenario crítico, el gobierno colombiano activó los protocolos de máxima emergencia, desplegando un operativo masivo que involucra a fuerzas de seguridad, bomberos, Defensa Civil y personal de salud.

La prioridad absoluta en este momento es la búsqueda de sobrevivientes. Las cuadrillas de rescate trabajan a contrarreloj y sin descanso, removiendo escombros de forma manual y con maquinaria pesada, con la esperanza de hallar personas atrapadas. Paralelamente, se han improvisado hospitales de campaña y centros de evacuación para asistir a las miles de familias que lo perdieron todo.

Alerta por réplicas y apoyo internacional

El temor en las calles persiste debido a las réplicas que continuaron sacudiendo la región luego del sismo principal, lo que dificulta enormemente las labores de asistencia técnica y rescate.

Frente a la magnitud del desastre, la comunidad internacional no tardó en reaccionar. Diversos países latinoamericanos y organizaciones humanitarias globales ya expresaron su solidaridad y comenzaron a coordinar el envío de rescatistas especializados, perros rastreadores e insumos médicos vitales. Colombia atraviesa sus horas más oscuras, concentrando todos sus esfuerzos en salvar vidas en medio de la desolación.