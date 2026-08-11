Temporal histórico: más de 1.500 camiones varados en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el director de Defensa Civil confirmó el operativo de asistencia para los camiones varados en Neuquén y pidió a la población evitar viajes por la extrema formación de hielo.

El fuerte temporal polar que castiga a la región dejó hasta el momento 1.581 camiones varados en Neuquén, lo que obligó a desplegar un operativo logístico y de seguridad sin precedentes. La intensa acumulación de nieve y las temperaturas extremas forzaron el cierre de los principales corredores, afectando tanto al tránsito local como al transporte internacional de cargas.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, detalló el panorama esta mañana y aseguró que los equipos trabajan a contrarreloj para asistir a los transportistas. El grueso de los vehículos pesados se encuentra distribuido a lo largo de la provincia: alrededor de 600 unidades en Cutral Co, 310 en Zapala y cerca de 300 en Las Lajas. Además, otro contingente fue agrupado en el Autódromo de Centenario para evitar el colapso en los cascos urbanos.

Operativo de contención y convoyes de seguridad

Frente a la magnitud del evento, que Cruz definió como una situación extrema que “hace más de 12 o 15 años no se vivía”, el gobierno activó un comité de emergencia. En los puntos de retén, se está garantizando la provisión de combustible y el acceso a servicios sanitarios para los choferes que llevan varios días a la espera.

Un aspecto crítico es la gestión de vehículos con cargas peligrosas. Al no poder permanecer estacionados en zonas urbanas, Defensa Civil, en conjunto con Gendarmería Nacional y la Policía del Neuquén, implementó el sistema de “convoy seguro”. Este operativo consiste en armar cápsulas guiadas que escoltan grupos de hasta 30 camiones a baja velocidad, reubicándolos en zonas despejadas para prevenir accidentes.

Temperaturas extremas y hielo en calzada

Aunque las precipitaciones níveas comenzaron a ceder en algunos sectores, el peligro central ahora radica en la formación de hielo. El temporal afectó con fuerza desde Cutral Co hacia las franjas norte y sur de la provincia. En localidades cordilleranas como Aluminé, Villa Pehuenia y Zapala, las cuadrillas operan con temperaturas que rondan entre los -12°C y -15°C. Incluso en la comarca petrolera se registraron marcas de hasta -7°C.

Por su parte, el paso internacional Pino Hachado (Ruta Nacional 242) se mantiene cerrado por acumulación de hielo y pronóstico de viento blanco [VERIFICAR], lo que engrosa la fila de transportes a la espera de cruzar hacia Chile.

La recomendación oficial: no salir a la ruta

Las autoridades son categóricas respecto al tránsito de vehículos particulares. Desde Defensa Civil solicitan a la comunidad no exponerse y evitar circular durante hoy y mañana.

Recién a partir del miércoles podrían abrirse pequeñas ventanas climáticas, aunque se prevé que las fuertes heladas continúen durante toda la semana. Las autoridades piden a los conductores paciencia y que se informen sobre el estado de las vías de comunicación exclusivamente a través de los canales oficiales de WhatsApp de Vialidad Provincial y Nacional.