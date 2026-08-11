Prevención de estafas digitales: el BPN advierte sobre nuevas modalidades y cómo protegerse

En diálogo con Rivadavia Neuquén, Joaquín Alfieri, director de Prevención de Fraudes del BPN, detalló los riesgos actuales para usuarios y comerciantes. Las claves para no caer en trampas virtuales, los tiempos de los reintegros y el impacto delictivo de la inteligencia artificial.

Las estafas digitales se han convertido en una de las principales amenazas del ecosistema financiero tras el auge del comercio electrónico y la digitalización de la vida cotidiana. Lo que para muchos significó una comodidad, para los ciberdelincuentes se transformó en un terreno fértil donde la información personal es el botín más codiciado. En la actualidad, según datos de distintas consultoras en ciberseguridad, los delitos informáticos en Argentina experimentaron un crecimiento superior al 200% desde la pandemia, obligando a instituciones y usuarios a una adaptación constante.

En este contexto, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y otras entidades provinciales están llevando a cabo jornadas de concientización. El objetivo es claro: brindar conocimientos y herramientas a la ciudadanía para identificar a tiempo fraudes, situaciones de grooming y ciberbullying.

El riesgo para los comerciantes y el dolor de cabeza de los contracargos

El impacto económico de la ciberdelincuencia no discrimina y golpea con particular dureza al sector comercial. Alfieri explicó que una de las maniobras más recurrentes es la compra de bienes con tarjetas de crédito robadas o clonadas.

Si el comerciante no valida correctamente la identidad del comprador, exigiendo el DNI y verificando que los datos coincidan con los del titular del plástico, queda expuesto a lo que en la jerga se conoce como “contracargo”. Al respecto, el especialista detalló: “El titular de la tarjeta desconoce ese movimiento y se determina sacándole el dinero de esa compra al comercio por ser una compra fraudulenta”.

El gran problema para los locales es el tiempo de resolución. Las administradoras de tarjetas tienen plazos legales y administrativos que rondan entre los 90 y 120 días para investigar y dictaminar sobre el desconocimiento de la compra, generando un fuerte desfasaje financiero para el comerciante que entregó la mercadería de buena fe, pero falló en los controles.

La inteligencia artificial como nueva amenaza

La tecnología avanza, pero también lo hacen las tácticas delictivas. La inteligencia artificial (IA) ya está siendo utilizada para vulnerar sistemas de seguridad que hasta hace poco parecían impenetrables.

“Con la inteligencia artificial ya se puede ‘bypassear’ la biometría”, reconoció Alfieri. Esta sofisticación obliga a los bancos a recalibrar constantemente sus herramientas de monitoreo. Como consecuencia directa, los clientes pueden experimentar mayor “fricción” a la hora de operar; por ejemplo, teniendo que intentar varias veces la validación facial en la aplicación del banco. Aunque resulte tedioso para el usuario, es una medida indispensable para elevar los umbrales de seguridad del sistema.

La trampa de los resultados patrocinados en buscadores

Otra modalidad que está cobrando fuerza es la suplantación de identidad mediante motores de búsqueda. Los delincuentes invierten dinero para que sus páginas web clonadas aparezcan como “patrocinadas” (anuncios pagos) en los primeros lugares de Google cuando un usuario busca el nombre de su banco o de una entidad oficial.

La recomendación ante esta trampa es contundente: no hacer clic ciegamente en el primer resultado. “Lo importante siempre es verificar la URL, prestando atención al link y chequeando que empiece con https“, subrayó el director de Prevención de Fraudes del BPN. Además, instó a dudar frente a cualquier página que pida credenciales de forma inusual.

Qué hacer en caso de dudas y dónde denunciar

La regla de oro ante cualquier irregularidad es la precaución. Frente a la menor sospecha durante una transacción comercial o un llamado telefónico, la indicación es cortar la comunicación, cerrar la web y contactarse inmediatamente con los canales oficiales de la entidad bancaria.

En caso de que la estafa se haya consumado, el tiempo de reacción es vital. Las víctimas en la provincia pueden y deben canalizar sus denuncias de manera rápida a través de la plataforma online del Ministerio Público Fiscal o acercándose a la comisaría más cercana, para intentar bloquear la ruta del dinero antes de que se disperse en el sistema.