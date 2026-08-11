Operativo intensivo para la reparación de calles en Neuquén tras el temporal

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, detalló el fuerte despliegue de operarios y maquinaria pesada. El municipio busca acelerar la reparación de calles en Neuquén luego de seis semanas de precipitaciones excepcionales que deterioraron la trama vial.

La urgencia por la reparación de calles en Neuquén se convirtió en la prioridad de la agenda municipal tras un período inusual de seis semanas de lluvias que castigaron duramente la infraestructura vial de la capital. Según detalló el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola, el temporal dejó a la vista dos realidades contrastantes: mientras que las obras de asfalto nuevas resistieron sin problemas estructurales, los pavimentos antiguos y las arterias de ripio sufrieron un deterioro profundo por la acumulación de humedad y el tránsito continuo. Históricamente, la ciudad tiene un promedio anual de precipitaciones cercano a los 200 milímetros, una marca que prácticamente se alcanzó en un lapso de apenas un mes y medio durante este invierno.

Para hacer frente a esta situación, la comuna diagramó un plan de contingencia intensivo con un esquema de trabajo a diez días, aprovechando la actual ventana de buen tiempo. El último fin de semana sirvió como demostración de fuerza del operativo: “El sábado se taparon 468 pozos y ayer más de 650”, precisó el funcionario. Actualmente, el despliegue cuenta con 15 cuadrillas de bacheo distribuidas por la ciudad, operando más de 50 equipos de maquinaria pesada —incluyendo camiones, motoniveladoras y cargadoras— y movilizando a unas 200 personas de forma directa. Además, para consolidar los sectores de tierra más críticos, se están volcando cerca de 1000 metros cúbicos diarios de suelo seco.

La controversia por la calle Mandalari Por fuera del plan de bacheo, Nicola aprovechó el espacio para desactivar la polémica en torno a la apertura y pavimentación de la calle Mandalari, un proyecto que había generado resistencia por su presunta cercanía con un área natural protegida. El funcionario fue categórico al aclarar que la traza se está realizando sobre una vía pública y fuera del sector de reserva ambiental.

“Tenemos los estudios de impacto ambiental hechos, los proyectos terminados y los procesos licitatorios realizados”, aseguró, lamentando los intentos de frenar la obra por la vía judicial. En ese sentido, atribuyó los reclamos a sectores con “mala fe” o falta de información, y destacó que la Justicia ya avaló el accionar del municipio al rechazar un recurso de amparo en apenas media hora por carecer de sustento.

Transparencia y obras en el horizonte Frente a las críticas de ciertos sectores sobre el acceso a la información de las contrataciones, el secretario subrayó que todos los expedientes de la obra pública local son de carácter público y cuentan con el tratamiento del Concejo Deliberante, donde está representada toda la ciudadanía. “El que te dice ‘no me contestan’ es porque le dijiste que no. No es que no se puede acceder a la información, es que la respuesta no es la que buscan”, sentenció, refiriéndose a los cuestionamientos infundados.

Con el mes de septiembre y el aniversario de la ciudad en el horizonte, la gestión ya prepara el terreno para una nueva batería de inauguraciones. Según anticipó la cartera de Infraestructura, en las próximas semanas se habilitarán nuevos tramos de asfalto, conexiones viales estratégicas y continuarán los avances en el desarrollo del Paseo Costero, consolidando el masterplan que busca reordenar de manera definitiva el flujo vehicular en Neuquén.