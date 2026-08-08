Copa Davis en el Ruca Che: furor absoluto y entradas agotadas en apenas media hora

La pasión por el tenis internacional superó cualquier pronóstico. La venta de localidades para la Copa Davis en el Ruca Che desató una verdadera locura virtual, agotando todos los tickets disponibles en un tiempo récord de 30 minutos y confirmando a Neuquén como una plaza deportiva inigualable.

El idilio de la provincia con los grandes certámenes deportivos sumó un nuevo capítulo histórico. La expectativa por ver tenis de primer nivel internacional desató un verdadero frenesí entre los fanáticos, quienes agotaron la totalidad de las entradas para la Copa Davis en el Ruca Che en apenas 30 minutos desde la apertura de las boleterías virtuales.

El anuncio de que Neuquén sería sede de esta trascendental serie había generado una enorme expectativa durante las últimas semanas, pero la velocidad con la que volaron los tickets superó incluso las previsiones más optimistas de los organizadores y de la propia Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Un récord en la taquilla virtual Minutos antes del horario pautado para el inicio de la venta, miles de usuarios ya se encontraban en la fila de espera del sistema online. Una vez habilitada la plataforma, la demanda fue tan masiva y simultánea que el cartel de “localidades agotadas” colgó en tiempo récord.

El Estadio Ruca Che, un recinto multipropósito emblemático de la capital neuquina que cuenta con una capacidad adaptada de aproximadamente 4.000 espectadores para este tipo de eventos, lucirá un lleno total. Este respaldo del público no solo garantiza un marco espectacular para el equipo nacional, sino que revalida el peso de Neuquén a la hora de albergar citas de jerarquía mundial.

El impacto para la región Más allá de lo estrictamente deportivo, la llegada de un torneo del calibre de la Copa Davis representa un impulso vital para la economía local. El evento motorizará la demanda en los sectores hotelero, gastronómico y de servicios, dinamizando la capital provincial y sus alrededores durante los días de competencia.

Con las tribunas aseguradas y el entusiasmo a flor de piel, ahora todas las miradas se centran en el plano deportivo. La cuenta regresiva ya está en marcha y Neuquén se prepara para vestirse de gala y convertirse, una vez más, en el epicentro del deporte mundial.