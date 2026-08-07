Mes de las infancias en Neuquén: cómo será el festival gratuito en la Casa de las Leyes

Este sábado 8 de agosto, el histórico edificio abre sus puertas para una tarde repleta de espectáculos y juegos. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la organización confirmó que el evento no se suspende por lluvia y esperan superar los 4.000 asistentes de la edición anterior.

El mes de las infancias en Neuquén tiene su evento central confirmado. Este sábado 8 de agosto, de 15 a 19 horas, se llevará a cabo la segunda edición del festival “Había una vez en Casa”, una propuesta integral pensada para que las familias disfruten de una tarde diferente sin que el factor económico sea un impedimento. La cita será en las instalaciones de la tradicional Casa de las Leyes (Avenida Olascoaga 560) y en la plaza ubicada justo enfrente, en el corazón de la capital neuquina.

Sofía Mayoli, integrante del equipo de coordinación del espacio, remarcó la importancia de generar alternativas de calidad y de acceso libre en el actual contexto. “La entrada es libre y gratuita. Todo lo que sea sin costo suma muchísimo, sobre todo porque sabemos que hoy en día es caro salir con los chicos y si son varios hay que multiplicar”, explicó.

Actividades lúdicas, ferias y música local

La grilla del festival promete mantener a los más chicos en movimiento continuo durante las cuatro horas de duración. El predio contará con clases de breakdance, sectores de ajedrez, inflables y una kermés con juegos analógicos diseñada específicamente para fomentar la interacción y “salir un poco de las pantallas”. Además, el escenario principal tendrá espectáculos musicales, destacándose la presentación de Los Musis de Prófica, una reconocida banda infantil de la región que cuenta con más de 15 años de trayectoria en la Patagonia [VERIFICAR].

A la variada oferta de entretenimiento se sumará un circuito de acrobacia coordinado por la Escuela de Acrobacia de Neuquén [VERIFICAR], postas inmersivas para estimular los sentidos y una gran feria de emprendedores locales que funcionará en la plaza, ideal para que los adultos acompañen la jornada con el mate.

Un evento a prueba de factores climáticos

El clima en el Alto Valle suele ser impredecible en esta época del año, pero desde la organización aseguraron que no será una barrera. Ante los pronósticos de posible inestabilidad, Mayoli llevó tranquilidad a los vecinos al confirmar que el festival cuenta con un “plan B” y no se suspende por lluvia, ya que la infraestructura permite trasladar el grueso de las actividades al interior del recinto legislativo.

La expectativa es alta. El año pasado, durante su primera edición, el evento logró congregar a unas 4.000 personas. Para este sábado esperan redoblar la apuesta y consolidar al festival como un clásico indiscutido en la agenda cultural de la provincia, que mensualmente moviliza a más de 20.000 personas en torno a espectáculos gratuitos.