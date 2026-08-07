El récord de aperturas impulsa el crecimiento comercial en Neuquén capital

En diálogo con Rivadavia Neuquén, autoridades de la cartera de Finanzas municipal detallaron cómo las políticas de alivio fiscal generaron más de 600 nuevas licencias en un semestre. Las claves para sostener el crecimiento comercial en Neuquén, el boom de la construcción y las obras proyectadas.

El crecimiento comercial en Neuquén capital se consolida como un fenómeno atípico frente al escenario de recesión que atraviesa gran parte del país, donde la actividad económica general y el consumo masivo registran marcadas caídas interanuales. El distrito lidera hoy los índices nacionales de apertura de negocios, impulsado por un paquete de medidas municipales orientadas a reducir la presión tributaria sobre los nuevos emprendedores.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, explicó que este dinamismo no es casual, sino el resultado de un programa sostenido de estabilidad fiscal. “La ciudad de Neuquén lidera una serie de indicadores de actividad económica en el país. Cuando tenés 603 nuevos comercios habilitados en el primer semestre del año, eso te muestra que es el producto de haber implementado un programa como ‘Habilitá gratis'”, destacó el funcionario.

Políticas de alivio fiscal y nuevas licencias

El esquema implementado por la gestión del intendente Mariano Gaido apunta a eliminar barreras de entrada para quienes deciden invertir. Durante los primeros doce meses, los nuevos locales comerciales están eximidos de pagar la licencia comercial y las tasas de habilitación. Además, el municipio bonifica por diez meses la patente de los vehículos utilitarios comprados y radicados en concesionarias de la ciudad, un factor clave para rubros que dependen de la logística y el reparto.

A esto se suman incentivos directos para la generación de puestos de trabajo. “Si empleás a un trabajador, tenés un descuento en la licencia comercial de 3.500 pesos por mes. Si es una mujer jefa de familia, se triplica, y si tiene alguna discapacidad, se cuadruplica”, precisó Schpoliansky, subrayando que el margen fiscal para aplicar estas quitas se sostiene gracias a que el municipio arrastra seis años consecutivos de superávit en sus cuentas.

Boom inmobiliario y desarrollo industrial

El impacto de las inversiones se refleja también en el sector de la construcción, una industria intensiva en mano de obra. Actualmente, la capital neuquina tiene más de 100 edificios en ejecución, lo que representa unos 172.000 metros cuadrados de obra privada. De esta manera, se posiciona como la ciudad del interior del país con mayor nivel de construcción en altura, superada únicamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En paralelo, la expansión hacia la meseta promete reconfigurar el perfil productivo local con el nuevo Parque Industrial, ubicado sobre la Ruta 67. Para incentivar la radicación, el Ejecutivo dispuso una ordenanza que garantiza 10 años sin pago de impuestos municipales. La respuesta del sector privado fue inmediata: en solo 15 días se anotaron más de 400 empresas. Según las proyecciones oficiales, este polo podría generar hasta 20.000 puestos de empleo genuino.

La Fiesta de la Confluencia como motor económico

Otro de los pilares económicos analizados es la rentabilidad de los eventos masivos. Lejos de representar un gasto para las arcas públicas, la Fiesta de la Confluencia logró financiarse a través de un esquema de comercialización privada de stands y patrocinios, logrando un “costo cero” para el Estado municipal.

El impacto indirecto en la economía local es determinante. La última edición, pese a que coincidió con temporales de viento severos, generó un movimiento económico estimado en 65.000 millones de pesos, inyectando liquidez inmediata en sectores como la gastronomía, la hotelería, el transporte y los servicios de cercanía.

De cara al próximo turno electoral, desde el equipo económico ratificaron la continuidad del modelo actual, apostando a la ampliación de la obra pública —como los nuevos tramos del Paseo Costero— y manteniendo un Estado presente que busca equilibrar el orden fiscal con la empatía social.