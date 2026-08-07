Cuarta fecha del Torneo Clausura: cronograma, horarios y los partidos clave del fin de semana

La pelota vuelve a rodar y la pasión no se detiene. La cuarta fecha del Torneo Clausura se pone en marcha con cruces determinantes que prometen sacudir la tabla de posiciones. Conocé cómo se jugará la jornada, los horarios confirmados y qué equipos están obligados a sumar de a tres para no perder pisada en la lucha por el título.

El fútbol doméstico entra en una etapa donde la especulación empieza a quedar de lado. Con los equipos buscando consolidar su funcionamiento y el reloj de la temporada avanzando, el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura genera gran expectativa entre los hinchas. Es el momento bisagra donde los planteles demuestran si están para pelear en lo más alto o si deberán ajustar piezas para no sufrir en la zona baja de los promedios.

Las estadísticas de los últimos torneos marcan que quienes logran una racha positiva en este primer tramo del certamen, suelen llegar con mayor resto anímico y matemático a la recta final. Por eso, cada punto en disputa este fin de semana vale oro.

Los platos fuertes de la jornada

El cronograma diagramado para esta fecha ofrece un menú variado para todos los gustos. Desde encuentros que enfrentan a los líderes invictos que buscan despegarse en soledad, hasta cruces de necesitados donde los directores técnicos rinden examen ante sus propias hinchadas.

A la intensidad habitual de nuestro fútbol, se suma la presión de las clasificaciones a las copas internacionales, un objetivo que obliga a las instituciones a no regalar unidades jugando en condición de local.

Cómo se distribuye el cronograma

Para que no te pierdas ningún detalle, la agenda deportiva se ha estructurado a lo largo de todo el fin de semana, garantizando una cobertura amplia para los televidentes:

Apertura de la fecha: Los encuentros adelantados comenzarán a marcar el pulso de la jornada, ideales para encender el clima futbolero de cara al fin de semana.

Los encuentros adelantados comenzarán a marcar el pulso de la jornada, ideales para encender el clima futbolero de cara al fin de semana. El bloque central: El grueso de la actividad se concentrará durante el fin de semana, con horarios escalonados que permitirán seguir el minuto a minuto de las definiciones más calientes.

El grueso de la actividad se concentrará durante el fin de semana, con horarios escalonados que permitirán seguir el minuto a minuto de las definiciones más calientes. Cierre de jornada: Los últimos cruces bajarán la persiana de la fecha, dejando conformada la nueva tabla de posiciones y proyectando el escenario para la próxima semana.

Prepará el mate o la picada, porque el fútbol argentino vuelve a ofrecer un fin de semana donde el margen de error es cada vez más chico y la emoción está garantizada desde el primer pitazo del árbitro.