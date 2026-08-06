Extranjerización de tierras y desalojos exprés: la advertencia de Andrés Blanco frente al nuevo escenario nacional

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el exdiputado provincial por el Frente de Izquierda alertó sobre las graves consecuencias de las recientes políticas nacionales. La extranjerización de tierras y la falta de relevamientos territoriales amenazan de forma directa a las comunidades originarias y exponen los recursos de la Patagonia.

El exdiputado provincial y referente del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, trazó un duro diagnóstico sobre el rumbo político y económico del país, poniendo el foco en los impactos directos que las nuevas legislaciones nacionales tendrán sobre la provincia de Neuquén y la Patagonia. Durante la entrevista, el dirigente advirtió sobre un proceso de entrega de recursos naturales y una preocupante quita de derechos sociales e indígenas.

Desalojos exprés y comunidades originarias en riesgo Uno de los puntos más críticos señalados por Blanco es la desregulación en la tenencia rural, lo que habilita la compra ilimitada de suelo por parte de capitales foráneos. “Es un retroceso enorme que resuelve la discusión de fondo con la entrega absoluta de la tierra”, cuestionó.

A este escenario sumó la gravedad del nuevo mecanismo de “desalojo exprés”, que permite expulsar a ocupantes de un terreno en un plazo de apenas 72 horas. Según explicó, esta medida impacta de lleno en las comunidades originarias que, ante la falta de cumplimiento de los relevamientos territoriales exigidos históricamente por la ley, quedan sin resguardo legal frente a intereses inmobiliarios y extractivistas.

Data centers y el agua de la Patagonia El dirigente vinculó esta flexibilización territorial con el interés explícito de magnates tecnológicos internacionales. En la charla, mencionó que empresarios del sector han puesto sus ojos en el sur argentino para la instalación de data centers.

“Son espacios que necesitan mucha cantidad de agua dulce para el enfriamiento de las máquinas y un clima frío. Lo dijeron abiertamente: el mejor lugar del mundo para desarrollar eso está acá”, afirmó Blanco, alertando sobre el costo ambiental que esto podría representar para los recursos hídricos de la región.

El contraste social en Vaca Muerta El análisis también abordó la realidad económica de Neuquén. Mientras se sostienen concesiones petroleras por décadas y se celebran récords de extracción, la desigualdad interna se profundiza. Blanco remarcó la paradoja de vivir en una provincia generadora de inmensas riquezas, pero con índices de pobreza alarmantes.

“Una minoría vive del petróleo, pero el resto de los neuquinos padecemos los precios petroleros en las góndolas y en los alquileres, sin tener esos salarios”, resumió.

Reforma electoral y críticas al sindicalismo En el plano estrictamente político, el exdiputado rechazó el proyecto del oficialismo para eliminar las PASO. Aseguró que el argumento del ahorro fiscal es una excusa para restringir la participación democrática y asfixiar a los partidos más chicos, imponiéndoles exigencias de avales casi imposibles de sostener.

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad para apuntar contra las conducciones de las centrales obreras. Blanco criticó el inmovilismo de los grandes sindicatos, acusándolos de complicidad por “dejar pasar” una reforma laboral que representa un retroceso histórico para los derechos de los trabajadores argentinos.