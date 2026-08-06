Alerta por temporal: Añelo cierra totalmente sus accesos por la acumulación de nieve

Las intensas nevadas que azotan la región obligaron a la Municipalidad a suspender el tránsito para todo tipo de vehículos. Hay maquinaria trabajando en la Ruta Provincial N.º 7 para intentar restablecer la circulación interna.

Desde la Municipalidad de Añelo comunicaron en las últimas horas una medida de precaución ineludible: el corte total de los accesos a la localidad. La decisión, que afecta por igual a vehículos livianos y al tránsito pesado, se mantendrá vigente hasta nuevo aviso debido a las intensas nevadas y a las condiciones climáticas adversas que comprometen severamente la seguridad vial.

Esta disposición tiene un carácter estrictamente preventivo. El objetivo central de las autoridades es preservar la integridad física de los vecinos, los transportistas que operan a diario en la zona de Vaca Muerta y todos los usuarios de la vía pública, evitando accidentes derivados de la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada.

Operativos de despeje en marcha

Mientras rige la prohibición de circular, las tareas de limpieza de las rutas no se detienen. Según informaron desde la comuna:

Maquinaria en acción: Personal municipal y equipos pesados se encuentran trabajando a contrarreloj en las zonas más críticas.

Personal municipal y equipos pesados se encuentran trabajando a contrarreloj en las zonas más críticas. Foco principal: Los mayores esfuerzos se concentran actualmente en el despeje de la Bajada Héroes de Malvinas , un tramo clave ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 7 .

Los mayores esfuerzos se concentran actualmente en el despeje de la , un tramo clave ubicado sobre la . Objetivo a corto plazo: La prioridad de estos trabajos es restablecer, en primera instancia, la circulación interna dentro de la localidad y dejar todo listo para garantizar un acceso seguro una vez que las condiciones climáticas den una tregua.

Controles y restricciones

Para asegurar el cumplimiento de esta medida, las autoridades han dispuesto un operativo especial en la región:

Se establecieron puntos de control y restricción en los ingresos principales a la ciudad.

en los ingresos principales a la ciudad. Se solicita a la comunidad, a las empresas petroleras y de servicios, máxima colaboración y evitar los traslados hacia y desde Añelo hasta que se emita un nuevo comunicado oficial confirmando la transitabilidad de las rutas.