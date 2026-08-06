Estado de rutas en Neuquén: habilitan varios tramos, pero el temporal mantiene caminos cortados y retenes

Tras las intensas nevadas y lluvias que castigaron a la región, cuadrillas viales lograron liberar la circulación en varios corredores clave. Sin embargo, el estado de rutas en Neuquén sigue siendo complejo: persisten tramos intransitables, se mantienen retenes preventivos y hay miles de camiones demorados. Conocé cuáles son los caminos afectados.

El impacto del temporal de nieve y lluvia que azota a la provincia comienza a mostrar una tregua parcial en materia de infraestructura vial. Gracias al trabajo continuo de los equipos de Vialidad, Defensa Civil y organismos provinciales, en las últimas horas se logró habilitar el tránsito en varios tramos que habían quedado completamente bloqueados.

A pesar de los avances en el despeje de la calzada, la situación dista de estar normalizada. El estado de rutas en Neuquén continúa presentando tramos críticos, especialmente en la zona centro-oeste y en los accesos hacia los pasos internacionales, donde la acumulación de nieve y hielo obliga a mantener estrictos esquemas de seguridad.

Retenes y demoras para el transporte pesado

Uno de los panoramas más desafiantes se registra en los corredores utilizados por el transporte de carga. Las restricciones de circulación y la peligrosidad en alta montaña provocaron que más de 1.200 camiones permanezcan a la espera en distintos puntos estratégicos de la provincia, aguardando el momento propicio para poder avanzar hacia el vecino país de Chile.

En paralelo, los organismos de seguridad mantienen los retenes preventivos en rutas nacionales y provinciales. En estos puestos, personal de tránsito verifica de manera excluyente el cumplimiento de las normativas de seguridad.

Recomendaciones fundamentales para circular

Ante un escenario meteorológico que aún se mantiene inestable, las autoridades reiteraron una serie de pautas indispensables para quienes deban movilizarse:

Portación y uso obligatorio de cadenas: Es el requisito excluyente para poder transitar por los sectores alcanzados por la nieve y el hielo. Gran parte de las asistencias viales debieron destinarse a rescatar vehículos que circulaban sin este elemento.

Es el requisito excluyente para poder transitar por los sectores alcanzados por la nieve y el hielo. Gran parte de las asistencias viales debieron destinarse a rescatar vehículos que circulaban sin este elemento. Consultar canales oficiales: Se solicita planificar los viajes con anticipación e informarse sobre el estado actualizado de las rutas ingresando al sitio web oficial de Vialidad Provincial o comunicándose con sus centros de atención antes de salir.

Se solicita planificar los viajes con anticipación e informarse sobre el estado actualizado de las rutas ingresando al sitio web oficial de Vialidad Provincial o comunicándose con sus centros de atención antes de salir. Evitar horarios nocturnos: En la medida de lo posible, se recomienda transitar únicamente durante las horas de luz diurna, cuando la visibilidad es óptima y disminuye el riesgo de sorpresivos bancos de hielo negro.

Los equipos operativos continúan trabajando en el territorio para recuperar la conectividad total en aquellos puntos que aún permanecen aislados o con circulación restringida.