Obra del acceso norte: pese a las lluvias, el municipio anticipa que el puente estará armado en diciembre

El Secretario de Infraestructura de Neuquén, Alejandro Nicola, detalló los avances de los trabajos viales y la inminente habilitación de nuevos tramos. Además, destacó el rol del empresariado local en la ejecución del proyecto.

El avance sostenido de la obra del acceso norte mantiene su ritmo a pesar de las inclemencias climáticas que azotaron a la región en las últimas semanas. Así lo confirmó el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, quien, en diálogo con Rivadavia Neuquén, brindó un panorama detallado sobre el estado de la construcción de la gran avenida y el viaducto principal. Esta megaobra busca descongestionar un sector crítico por el que transitan más de 30.000 vehículos diarios.

El funcionario explicó que, si bien las precipitaciones incesantes complicaron el movimiento de suelos por la saturación de agua y la generación de barro, los equipos técnicos reprogramaron tareas para no detener la marcha. “Tomamos la decisión de duplicar la ejecución de pilotes sumando una segunda máquina pilotera. Gracias a eso, la semana pasada terminamos el 100 % de los pilotes”, aseguró Nicola.

Avance estructural y fechas clave

Con las bases subterráneas finalizadas, los trabajos se concentran ahora en las estructuras que quedarán a la vista. Actualmente, se preparan los encofrados para hormigonar los cabezales que darán origen a las 27 columnas encargadas de soportar el peso del puente. Según precisó el ingeniero, estas bases están distribuidas en nueve filas, separadas por 20 metros de distancia cada una.

El ritmo de ejecución permite ajustar favorablemente los plazos estipulados inicialmente. “El objetivo que tenemos para el mes de diciembre es tener el puente armado”, adelantó el secretario. Esta meta representa un avance significativo respecto a la previsión original, que apuntaba a febrero o marzo del próximo año. En paralelo, la fabricación de las vigas premoldeadas —estructuras de 20 metros de longitud y un metro de altura— avanza a buen ritmo: ya hay 32 unidades terminadas sobre un requerimiento total superior a las 80.

Próximas habilitaciones al tránsito

Mientras la obra pesada continúa en el sector de los viaductos, el municipio prepara aperturas parciales para aliviar la circulación urbana diaria. Nicola anticipó que en los próximos días se habilitará el tránsito sobre la avenida en el tramo que va desde la calle Gatica hacia el este.

Este sector ya cuenta con los primeros 200 metros de columnas de iluminación instaladas y operativas. Durante esta semana, los equipos técnicos avanzan rápidamente con los trabajos de semaforización y la finalización del cableado subterráneo, pasos previos indispensables para la apertura segura de la traza.

El desafío del clima y el impulso a las empresas neuquinas

Más allá de la complejidad propia de la ingeniería civil, la ejecución de la obra pública en la capital provincial funciona como un motor económico clave para la región, inyectando más de 15.000 millones de pesos anuales al circuito productivo. Nicola aprovechó la entrevista para destacar el trabajo articulado con el sector privado, subrayando que en la actualidad hay entre 23 y 25 empresas neuquinas trabajando activamente.

“Es un placer trabajar con empresas neuquinas que le ponen el hombro y trabajan las 24 horas. Hoy tenemos cerca de 70 obras en marcha en distintos puntos de la ciudad, y prácticamente todas están en manos de trabajadores y firmas locales”, concluyó el secretario, reafirmando la decisión de sostener el desarrollo urbano con mano de obra regional.