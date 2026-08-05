Dejar todo para vivir viajando en motorhome: la historia de Hugo y Andrea por las rutas argentinas

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la pareja de nómades digitales relató cómo cambiaron la rutina por una vida sobre ruedas. Tras recorrer 22 países con sus mochilas, hoy exploran los pueblos más recónditos del país a bordo de una Sprinter 2006.

Vivir viajando en motorhome es el sueño de muchos, pero para Hugo Eguiluz y Andrea Lormino es una realidad cotidiana forjada a base de convicción. Hace más de dos años, decidieron que la rutina ya no les bastaba. Andrea dejó su trabajo de casi una década como técnica de laboratorio, Hugo se despidió de la venta de autos usados, y juntos vendieron sus muebles y alquilaron su casa para lanzarse a lo incierto.

El salto al vacío y 22 países en mochila

El punto de inflexión llegó en 2022. Armados con sus ahorros y dos mochilas de equipaje ligero, la pareja emprendió una travesía que duró ocho meses y los llevó a recorrer 22 países. Desde las capitales de Europa hasta los paisajes de África, India y el sudeste asiático, la experiencia cimentó su vocación nómade. “Estuvimos ocho meses en movimiento constante”, relata Hugo.

Sin embargo, el viaje no estuvo exento de momentos de tensión. En Indonesia, Andrea sufrió un severo cuadro febril que encendió las alarmas de malaria o dengue, una situación que los obligó a lidiar con las barreras del idioma y la incertidumbre sanitaria a miles de kilómetros de su hogar.

La ruta argentina en una Sprinter 2006

Una vez agotados los fondos del viaje internacional, la pareja regresó a Argentina con un nuevo plan. Conservaban un vehículo, una furgoneta Mercedes-Benz Sprinter modelo 2006, que adaptaron para convertirla en su hogar permanente. “No somos ningunos pibes, teníamos 34 y 35 años cuando dejamos todo. Había que animarse”, reflexiona Andrea.

“Queríamos saber cómo es vivir en un motorhome porque es lo que nos va a tocar ahora… Es clave llevarse bien, tener diálogo y resolver las cosas en el momento”, coinciden. Hoy, llevan más de dos años y medio viviendo en menos de diez metros cuadrados, con el ambicioso objetivo de recorrer a fondo cada provincia del país. Actualmente en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, su premisa es esquivar las rutas turísticas tradicionales para adentrarse en los pueblos pequeños del interior y dar visibilidad a destinos poco conocidos a través de su proyecto en redes, “Viajemos Juntos_ok”.

Desafíos del camino: salud, frío patagónico y restricciones

Vivir en constante movimiento exige capacidad de adaptación. El clima patagónico los puso a prueba cuando la caldera de la camioneta se descompuso en medio de la Línea Sur rionegrina, obligándolos a soportar temperaturas de hasta 11 grados bajo cero, al punto de que los vidrios se congelaban por dentro.

A esto se suma la logística de viajar con sus dos perras, lo que limita significativamente su acceso a ciertas áreas protegidas. Lugares emblemáticos como El Doradillo en Chubut o Torres del Paine en el sur de Chile les cerraron las puertas debido a las estrictas normativas ambientales. Aún así, afirman que no podrían viajar sin ellas y optan por turnarse o buscar alternativas de cuidado.

Cómo financiar la aventura

El desafío económico es, quizás, la pregunta más recurrente que reciben. Atrás quedaron los ahorros que financiaron su etapa mochilera; hoy, la vida en la ruta se sostiene mediante la diversificación de ingresos. La conectividad es fundamental: trabajan de forma remota manejando las redes sociales de una empresa, monetizan su propio contenido en plataformas digitales y complementan sus ingresos vendiendo aromatizantes y perfumes en los pueblos que visitan.

Sus mayores gastos fijos se reducen al combustible y la alimentación, lo que les permite mantener un estilo de vida sustentable. “El costo de vida es mucho más bajo. Lo más caro que tenemos es el combustible, pero lo vas regulando. Si tenés plata, le echás; si no, te quedás”, sintetiza Hugo con la practicidad de quien aprendió a encontrar la libertad en la simpleza.