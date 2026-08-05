Sabotaje en Cipolletti: arrojaron troncos al sistema de agua y afectaron a toda la ciudad

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el gerente general de Aguas Rionegrinas confirmó que el sabotaje en Cipolletti fue un ataque intencional. El vandalismo provocó la caída de presión en la red, dejando a múltiples barrios sin suministro y obligando a reforzar la seguridad.

El sabotaje en Cipolletti encendió las alarmas de Aguas Rionegrinas (ARSA) tras un grave ataque a la infraestructura que dejó a gran parte de la ciudad con baja presión o directamente sin suministro de agua potable. Durante la madrugada, desconocidos arrojaron troncos de gran tamaño dentro de la cámara de carga del sistema de captación, un sector crítico donde operan las bombas de succión.

“Es imposible que un tronco llegue ahí si no es de la mano del hombre”, aseguró Javier Iud, gerente general de la empresa estatal. La planta cuenta con un sistema de rejillas previas que impide el ingreso de sólidos y ramas desde el río Neuquén; sin embargo, los troncos fueron introducidos directamente en el piletón posterior, lo que evidencia una clara intención de trabar y dañar el equipamiento.

El impacto en el servicio y los antecedentes El incidente obligó a detener el bombeo y demandó horas de trabajo con maquinaria pesada para lograr remover el material de la cisterna. Si bien se registraron reclamos formales en una docena de barrios, la merma de presión impactó en la red de casi toda la localidad.

Este ataque no es un hecho aislado. Iud reveló que hace aproximadamente veinte días el sistema sufrió otro episodio de alteración intencional cuando detectaron el cierre no autorizado de una válvula clave en la misma ciudad, un accionar que en su momento generó dudas pero que hoy se suma a un patrón de vandalismo.

Robos reiterados y nuevas medidas de seguridad Más allá del daño directo a las bombas, la empresa enfrenta una ola constante de delitos contra su infraestructura. El directivo detalló que sufren de manera frecuente el robo de cables, el desmantelamiento de los cercos perimetrales y hasta la sustracción de componentes mecánicos en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales.

Ante esta situación, ARSA anunció que reforzará la vigilancia tecnológica. Actualmente, la compañía opera más de 110 cámaras en la provincia, pero la planta atacada en Cipolletti dependía principalmente de barreras físicas (rejas y candados) que fueron vulneradas. En los próximos días, se instalarán sistemas de alarma y videovigilancia específicos en el predio para prevenir futuros atentados.

El contexto operativo de la empresa estatal El incidente ocurre en un momento de profunda reestructuración para la prestataria, que brinda servicio a 275.000 usuarios distribuidos en 30 localidades de Río Negro. Según los datos aportados por la gerencia, la firma logró sanear sus cuentas y reducir su dependencia del tesoro provincial del 60 % al 15 % en el último tiempo.

Este ordenamiento financiero permitió la reciente compra de 85 vehículos para el personal operativo y avanzar con grandes obras de infraestructura, como la inminente apertura de sobres para el Plan Director de Aguas de General Roca, prevista para el 11 de noviembre.

Mientras el sistema recupera su nivel habitual en Cipolletti, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, los troncos no llegaron a destruir los impulsores. La rotura de estos equipos habría significado un costo económico millonario para la provincia y un corte de servicio mucho más extenso para los vecinos.