Copa Davis en el Ruca Che: obras, venta de entradas y remodelaciones históricas

El mítico estadio se prepara para una cita deportiva internacional tras un fuerte plan de modernización. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Federico Bolan detalló las reformas integrales y cómo será el expendio de tickets.

La Copa Davis en el Ruca Che ya es una realidad que entusiasma a toda la región y obliga a poner el mítico estadio a punto. La llegada de este evento marca un antes y un después en la agenda deportiva de la provincia, exigiendo una infraestructura que responda a estándares mundiales. En vísperas de su 30° aniversario, el predio transita una serie de remodelaciones profundas que, más allá de la cita tenística, dejarán capacidad instalada para el deporte local comunitario y profesional.

Reformas estructurales y exigencias internacionales

Según explicó Federico Bolan, responsable de la gestión del predio, los trabajos de recuperación comenzaron el año pasado y se intensificaron de cara a este evento, organizado en conjunto por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Entre las urgencias que ya se resolvieron, se destaca la impermeabilización del techo —fundamental para garantizar el desarrollo de cualquier evento indoor— y el reemplazo de 170 vidrios que estaban rotos. Además, se renovó la totalidad de los sanitarios de las cuatro torres y se homologaron los vestuarios según las normativas de la Confederación Argentina de Básquet (CABB).

“Te piden que tengan enchufes para cada jugador, casilleros, espacio para piletas frías y televisión para ver las tácticas”, expresó Bolan, dejando en claro que estas mejoras elevan definitivamente la vara para albergar futuras competencias internacionales en la provincia.

La cancha, aforo y expendio de tickets

Para que el tenis brille en el mes de septiembre, el armado de la superficie de juego estará a cargo de una empresa española que aplicará las capas de pintura especial y dejará la pista en condiciones de homologación semanas antes del certamen.

En cuanto a la capacidad, la organización dispuso un aforo de 3.500 personas para la jornada del sábado y otras 3.500 para el domingo. Las entradas salen a la venta este próximo jueves y los valores oscilarán entre los $80.000 y los $300.000, apuntando a convocar tanto al público local como al turismo deportivo de provincias aledañas. Días antes de la competencia, se espera que los jugadores realicen entrenamientos a puertas abiertas para que los alumnos de escuelitas de tenis locales puedan disfrutar de cerca el nivel internacional.

Ordenamiento urbano y nuevo estacionamiento

El impacto de los eventos masivos suele ser un dolor de cabeza constante para los vecinos del barrio San Lorenzo. Para mitigar este conflicto, la gestión del estadio está desarrollando la formulación de un nuevo playón de estacionamiento oficial.

Este espacio no solo ordenará el tránsito y alivianará la tensión en la vía pública los días de partido o recitales, sino que funcionará como una unidad de negocios propia. Los ingresos generados por el uso del estacionamiento serán fundamentales para ayudar a costear los altísimos gastos fijos de mantenimiento que demanda una infraestructura de las dimensiones del Ruca Che.