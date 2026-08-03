El inminente regreso de Catalina Galcerán: promesas incumplidas y una casa sin adaptar en Plottier

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la madre de Catalina Galcerán advirtió sobre el próximo alta médica de su hija y denunció que ni la policía ni el municipio garantizaron las obras indispensables para su rehabilitación.

La recuperación de Catalina Galcerán entra en una fase crítica y contrarreloj. Tras meses de intensa rehabilitación en el instituto Fleni de Buenos Aires, la joven que fue atropellada por un patrullero en noviembre del año pasado está próxima a recibir el alta domiciliaria. Sin embargo, lo que debería ser el inicio de una etapa esperanzadora choca con una dura realidad local: su vivienda en Plottier aún no está en condiciones de recibirla, las autoridades municipales mantienen paralizadas las obras prometidas en el espacio público y la Policía del Neuquén, responsable directa del siniestro, cortó todo tipo de diálogo institucional con la familia.

El abandono legal y el silencio de los responsables

Paola Marifil, madre de la joven, expuso la profunda desprotección económica y legal que atraviesan. Según su relato, el seguro provincial del vehículo policial —que circulaba a gran velocidad, por una calle de tierra y sin sirenas al momento de embestir a las jóvenes— ha evadido su responsabilidad. Tras un contacto inicial, la compañía aseguradora y los representantes legales cerraron los canales de comunicación. “El abogado dijo ‘nadie habla con nadie’. Nunca más se contactaron”, señaló Paola, evidenciando una preocupante falta de respuesta estatal ante siniestros viales graves que involucran a las fuerzas de seguridad.

Obras municipales paralizadas y un costo familiar millonario

Garantizar la accesibilidad de la vivienda es hoy el mayor obstáculo. El municipio de Plottier se había comprometido a reacondicionar las veredas y construir rampas de acceso, pero el proyecto no avanzó. “Mi esquina es un lago cada vez que caen cuatro gotas. Tengo que bajar a la calle y subirme al agua para entrar el auto”, describió Marifil.

Al problema de las inundaciones se suman cuatro postes de luz mal ubicados que bloquean por completo la vereda, impidiendo el tránsito de una silla de ruedas. Ante la inacción de las autoridades, la familia tuvo que asumir los costos de las modificaciones arquitectónicas internas, invirtiendo cerca de 8 millones de pesos únicamente en aberturas, mientras aún enfrentan los honorarios de los albañiles y la adaptación integral del baño.

Un avance clínico marcado por la voluntad

A pesar de las adversidades estructurales y el abandono oficial, el estado neurológico de la paciente muestra signos notables de evolución. Tras sobrevivir a múltiples paros cardíacos y cirugías de riesgo, hoy logra comunicarse a través del movimiento de sus ojos y gestos faciales, utilizando una computadora equipada con un sensor ocular de alta tecnología. “Es un ser de luz, milagroso”, destacó su madre. Con su carácter intacto y plenamente lúcida, la joven ya logró mover su dedo pulgar para accionar un pulsador, un hito fundamental en su terapia de comunicación asistida.

La urgencia de un centro de rehabilitación regional

El dramático caso de esta familia reabre el debate sobre la deficiencia de la infraestructura sanitaria de alta complejidad en la región. Paola reclamó de manera urgente la creación de un centro integral de rehabilitación en Plottier o en la zona de la Confluencia. El objetivo es evitar el severo desarraigo y el quiebre económico que sufren las familias patagónicas al tener que trasladarse a Buenos Aires. “Necesitamos un espacio donde estén todos los especialistas juntos. Las sesiones no pueden durar más de 40 minutos porque salen agotados”, explicó. En la actualidad, su costoso tratamiento en Fleni es solventado por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), cobertura que la madre logra mantener trabajando a contraturno en su puesto dentro del sistema de salud provincial.