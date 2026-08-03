Prevención y ciberseguridad en Neuquén: cómo frenar las estafas digitales y el lado B de la inteligencia artificial

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene, alertó sobre los ciberdelitos que ya cuestan miles de millones y anunció las primeras jornadas de ciberseguridad en Neuquén. Enterate cómo operan las bandas virtuales y qué medidas tomar para proteger tus datos y tu dinero.

Hablar de ciberseguridad en Neuquén ya dejó de ser una cuestión de expertos en informática para convertirse en una herramienta de supervivencia cotidiana. Con estafas digitales que el año pasado superaron los 1.800 millones de pesos en la provincia —solo contando los casos denunciados—, el entorno virtual exige cada vez más cautela. En este contexto, el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) suma nuevos desafíos, obligando tanto al Estado como a los ciudadanos a estar un paso adelante.

Para abordar estas problemáticas, Daniel Domene, director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, brindó un panorama detallado sobre los riesgos actuales y las herramientas para combatirlos, remarcando que, en materia de delitos virtuales, la prevención y la concientización son las únicas defensas infalibles.

El lado oscuro de la IA y la automatización del delito

El desarrollo de la IA generativa y agéntica está cambiando las reglas del juego. Domene explicó que, si bien son grandes herramientas de productividad, cuando caen en malas manos o se salen de los parámetros de control, representan un peligro inminente. Existen inteligencias artificiales capaces de operar como “superbuscadores” e interactuar de forma autónoma con otros sistemas, lo que ha generado alertas a nivel global en entornos de prueba.

Pero el riesgo no es solo corporativo. En la calle, la IA ya se está utilizando para perfeccionar delitos como el vishing (phishing por voz). Mediante audios clonados con inteligencia artificial, los estafadores logran replicar la voz de familiares para pedir dinero urgente o simular secuestros, engañando con facilidad a las víctimas.

Las estafas más comunes y el robo de identidad

La puerta de entrada para la mayoría de los delitos digitales sigue siendo el factor humano. “La franja etaria es toda, le pasó por lo menos a cinco amigos de mi edad”, ilustró Domene, desmitificando la idea de que solo los adultos mayores caen en estas trampas.

El robo de cuentas de WhatsApp lidera el ranking de dolores de cabeza. A través de engaños telefónicos, excusas de turnos falsos o promesas de premios, los delincuentes consiguen que la víctima les dicte el código de verificación. Una vez adentro, se hacen pasar por el dueño de la línea para pedir transferencias a todos sus contactos. Según datos del Observatorio de Cibercrimen a nivel nacional, los ataques de suplantación de identidad en Argentina experimentaron un crecimiento superior al 200% en el último año [VERIFICAR], lo que marca la agresividad de estas bandas organizadas.

A esto se suman los call centers falsos que simulan ser bancos, el registro de tarjetas en sitios no seguros y flagelos más graves que afectan a los menores, como el grooming (acoso sexual en línea), los cuales requieren una fuerte supervisión parental en redes sociales y plataformas de videojuegos.

Primeras jornadas neuquinas para la comunidad

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad organizó las Primeras Jornadas Neuquinas de Ciberseguridad Ciudadana, que tendrán lugar el 10 y 11 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo.

Cuándo: Lunes 10 de agosto (de 9:00 a 19:00) y martes 11 de agosto (de 9:00 a 17:00).

Lunes 10 de agosto (de 9:00 a 19:00) y martes 11 de agosto (de 9:00 a 17:00). Para quién: La entrada es libre y gratuita para todo público (ciudadanos de a pie, empresas, periodistas, niños y adolescentes).

La entrada es libre y gratuita para todo público (ciudadanos de a pie, empresas, periodistas, niños y adolescentes). Inscripción: A través de la web oficial neuquencibersegura.gov.ar (sección eventos).

A través de la web oficial neuquencibersegura.gov.ar (sección eventos). Dinámica: Contará con expositores locales y nacionales, capacitaciones en vivo y stands donde, entre otras cosas, se ayudará a los asistentes a configurar la seguridad de sus teléfonos celulares in situ.

Consejos prácticos para blindar tus dispositivos

La primera línea de defensa siempre es el usuario. Para no engrosar las estadísticas del ciberdelito, Domene recomendó aplicar de forma urgente las siguientes medidas: