El programa SAMA acerca la atención en salud mental a los barrios de Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la coordinadora Verónica Domínguez explicó cómo el programa SAMA busca contener la creciente demanda psicológica instalándose directamente en clubes y vecinales de la capital.

El programa SAMA (Salud Mental Accesible) surgió como respuesta directa al aumento de consultas y situaciones de crisis en la provincia. Impulsada por el Ministerio de Salud de Neuquén, esta iniciativa tiene como objetivo sacar la atención de las paredes de los hospitales y llevarla al territorio, donde ocurre el día a día de la gente. Según coemntó Verónica, los padecimientos y consumos problemáticos conformaron una verdadera pandemia silenciosa que obligó a repensar las estrategias de intervención comunitaria.

Un nexo entre el sistema público y los vecinos A diferencia de las guardias hospitalarias tradicionales, donde un paciente sin riesgo de vida inmediato puede enfrentar demoras, esta red territorial apuesta a la accesibilidad inmediata. Los dispositivos funcionan en lugares familiares para la comunidad: comisiones vecinales, merenderos y clubes deportivos.

“La persona va, golpea la puerta y se la atiende”, graficó Domínguez, detallando que se trata de espacios de primera escucha a demanda, sin necesidad de agendar turnos previos. Para lograr esta cobertura, el Estado provincial incorporó a 30 profesionales de distintas disciplinas, sumando trabajadores sociales, psicólogos y enfermeros capacitados en el área. Según estudios recientes, las consultas por trastornos de ansiedad y depresión en efectores públicos aumentaron más de un 25% en los últimos cuatro años.

Alerta por la tasa de suicidios en jóvenes Uno de los ejes más urgentes del abordaje territorial es la contención de los jóvenes. La franja etaria más crítica y con mayor prevalencia en la región va de los 15 a los 35 años. La coordinadora advirtió una tendencia alarmante: si bien los intentos de suicidio registran una mayor tasa en las mujeres, los casos consumados afectan mayoritariamente a los varones de entre 15 y 25 años. A nivel nacional, el suicidio representa la segunda causa de muerte externa en adolescentes y adultos jóvenes.

Dónde funcionan los espacios de escucha activa Actualmente, la red ya está operativa trabajando a contraturno de los centros de salud convencionales. Los vecinos pueden acercarse a los distintos dispositivos distribuidos estratégicamente en la capital, tales como Barrio Confluencia, Colonia Rural Nueva Esperanza, Valentina, San Lorenzo, Progreso, Gran Neuquén Sur, Cuenca 15 y Zapa Pérez.